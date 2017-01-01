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Олег Верняев пропустит следующий сезон

Олег Верняев пропустит следующий сезонЧемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, украинский гимнаст Олег Верняев завершил сезон и подтвердил, что вынужден пропустить следующий сезон из-за операции.

«Сезон подошел к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал 5 лет. Но есть и грустные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я - без нее. У меня будет время соскучиться. Я еще вернусь»-, написал Верняев в своем Instagram.

Ранее тренер 24-летнего спортсмена, Геннадий Сартинский сообщал, что что травмы помешают его подопечному качественно выступить в следующем году. У гимнаста были надорваны связки ноги и травмировано плечо.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Олег Верняев завоевал для сборной Украины золото на брусьях и серебро в личном многоборье.

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