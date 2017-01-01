Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, украинский гимнаст Олег Верняев завершил сезон и подтвердил, что вынужден пропустить следующий сезон из-за операции.
«Сезон подошел к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал 5 лет. Но есть и грустные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я - без нее. У меня будет время соскучиться. Я еще вернусь»-, написал Верняев в своем Instagram.
Ранее тренер 24-летнего спортсмена, Геннадий Сартинский сообщал, что что травмы помешают его подопечному качественно выступить в следующем году. У гимнаста были надорваны связки ноги и травмировано плечо.
Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Олег Верняев завоевал для сборной Украины золото на брусьях и серебро в личном многоборье.
16:55 Олег Верняев пропустит следующий сезон 651 | Гимнастика
16:33 Кремль пока не готов комментировать решение МОК об отстранении России от ОИ-2018 744 | Пхенчхан 2018
15:41 Борзов: Исполком МОК принял оптимальное решение по участию россиян в ОИ-2018 700 | Пхенчхан 2018
15:17 Флойд Мейвезер купил панду и назвал ее своим именем 704 | Бокс
15:03 НБА. Данк Расселла Уэстбрука возглавил ТОП-5 моментов игрового дня (Видео) 698 | Баскетбол / Видео
14:42 Виталий Кличко: Не ожидал, что в один прекрасный день окажусь в компании легенд 1 088 | Бокс
14:29 Виталия Кличко введут в Международный Зал боксерской славы 1 228 | Бокс / Главные новости спорта
14:13 Тренер Ригондо: Арум переоценивает Ломаченко и он начинает верить в свою уникальность 738 | Бокс
13:49 Ковалев-Гвоздик и Бивол-Баррера в рамках одного шоу? 1 339 | Бокс
10:57 Ригондо: Я знаю, что должен побеждать Ломаченко убедительно 1 331 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Декабрь 2017 (91)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.