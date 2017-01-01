Игорь Радивилов – лучший спортсмен Украины в октябре

Гимнаст Игорь Радивилов признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом октября в Украине. Его личный наставник Вячеслав Лаврухин назван лучшим тренером второго осеннего месяца.



Подводя итоги спортивного октября Экспертная комиссия НОК отметила достижения украинцев всамых престижных международных стартах по спортивной гимнастике, велоспорту, пулевой стрельбе и фехтованию.



Высокого признания НОК бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Игорь Радивилов удостоен благодаря блестящему выступлению на чемпионате мира. В канадском Монреале опытный украинец в опорном прыжке завоевал «серебро», уступив первому месту лишь одну тысячную балла (!).



Еще в одном финале - в упражнениях на кольцах Игорь Радивилов также продемонстрировал хороший результат, войдя в ТОП-6 самых сильных гимнастов планеты.



Отметим, что Радивилов впервые получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине.





