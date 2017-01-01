Бывшая гимнастка сборной СССР Татьяна Торопова, которую упомянула Татьяна Гуцу в рассказе об изнасиловании со стороны шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо, заявила, что ей неизвестно о случившемся, хотя во время турнира в Штутгарте она жила в одной комнате с Гуцу.
«Хочу сказать, что ни о каком насилии при мне я понятия не имею. Ничего такого не происходило. Были дружеские отношения, и только. Я была в то время такой же маленькой, как и она. Извините меня, мы спортсмены! Уверена, что никакого криминала не было. Мы были заняты спортом, а конкретно в тот раз приехали выступать, а не заниматься, извините меня, б*****, правильно?
В общем, не могу ничего плохого сказать ни про нее, ни про него» — сказала гимнастка.
Также Торопова опровергла слова Гуцу о том, что она знала об изнасиловании. Спортсменка рассказала, что в тот вечер они с Щербо «засиделись допоздна», а затем Торопова попросила его пойти в свою комнату.
«Конечно, может, он немного и лез к ней, но чтобы имело место насилие? Нет! Чтобы у нее был стресс на фоне чего-то подобного, такого тоже не помню, честно. Да, много лет прошло, но чтобы насилие… Нет, при мне — нет», — подчеркнула Торопова.
Напомним, Гуцу обвинила Торопову в том, что та осталось в стороне и не помогла ей избежать изнасилования со стороны Виталия Щербо, о котором она утверждает.
18:31 Подруга изнасилованной олимпийской чемпионки ответила на обвинения в бездействии 23 | Гимнастика
18:01 Украинская олимпийская чемпионка Гуцу обвинила белорусского гимнаста Щербо в изнасиловании 48 | Гимнастика
17:40 Игрок НБА сломал челюсть одноклубнику 57 | Баскетбол
17:24 Танец на шесте официально признан видом спорта 56 | Другие виды спорта
16:58 Джошуа подтвердил, что в 2018 году проведет бой с Фьюри 71 | Бокс
16:42 Полуфинал WBSS Усик — Бриедис состоится в Саудовской Аравии 80 | Бокс
16:15 Саудовская Аравия примет Гонку чемпионов-2018 79 | Авто / Мото
15:27 Стаховский не прошел в 1/4 финала на турнире в Антверпене 114 | Теннис
15:07 НБА. Форвард «Бостона» Хэйворд сломал ногу в первом матче сезона 107 | Баскетбол
14:50 НБА. «Кливленд» выиграл у «Бостона», «Голден Стэйт» проиграл «Хьюстону» на старте сезона 2017/18 92 | Баскетбол
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (274)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.