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Подруга изнасилованной олимпийской чемпионки ответила на обвинения в бездействии

Подруга изнасилованной олимпийской чемпионки ответила на обвинения в бездействииБывшая гимнастка сборной СССР Татьяна Торопова, которую упомянула Татьяна Гуцу в рассказе об изнасиловании со стороны шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо, заявила, что ей неизвестно о случившемся, хотя во время турнира в Штутгарте она жила в одной комнате с Гуцу.

«Хочу сказать, что ни о каком насилии при мне я понятия не имею. Ничего такого не происходило. Были дружеские отношения, и только. Я была в то время такой же маленькой, как и она. Извините меня, мы спортсмены! Уверена, что никакого криминала не было. Мы были заняты спортом, а конкретно в тот раз приехали выступать, а не заниматься, извините меня, б*****, правильно?
В общем, не могу ничего плохого сказать ни про нее, ни про него» — сказала гимнастка.

Также Торопова опровергла слова Гуцу о том, что она знала об изнасиловании. Спортсменка рассказала, что в тот вечер они с Щербо «засиделись допоздна», а затем Торопова попросила его пойти в свою комнату.

«Конечно, может, он немного и лез к ней, но чтобы имело место насилие? Нет! Чтобы у нее был стресс на фоне чего-то подобного, такого тоже не помню, честно. Да, много лет прошло, но чтобы насилие… Нет, при мне — нет», — подчеркнула Торопова.

Напомним, Гуцу обвинила Торопову в том, что та осталось в стороне и не помогла ей избежать изнасилования со стороны Виталия Щербо, о котором она утверждает.

По материалам: sport.tut.by
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