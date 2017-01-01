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Олег Верняев: Что бы ни было, останусь в Украине, здесь мой дом и мне здесь хорошо

Олег Верняев: Что бы ни было, останусь в Украине, здесь мой дом и мне здесь хорошо

Чемпион Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в упражнении на брусьях и серебряный призер в многоборье,  лучший из действующих украинских гимнастов Олег Верняев поставил перед собой трудную цель - выиграть гимнастическое многоборье на Играх-2020 в Токио, а также заявил, что не собирается менять украинское гражданство.

В этом году Верняев уже выиграл три награды на чемпионате Европы в румынском Клуже (золото в многоборье и в упражнениях на брусьях, бронзу - в опорном прыжке) и стал победителем общего зачета Кубка мира-2016/2017.

«После Олимпиады в Рио сказал, что в следующем олимпийском цикле сконцентрируюсь на многоборье, - говорит Олег. - С тех пор планов не изменил, однако коррективов в подготовку пока не вносил. Дело в том, что после изменения в правилах приходится менять комбинации, программы. Чтобы все это обкатать, нужен хотя бы год времени. Сильно изменились вольные упражнения, есть отличия и в программах на других снарядах. Поэтому пока вместе с тренером Геннадием Сартинским втягиваемся, но параллельно усложняем программу в целом.

В многоборье конкурент традиционный - японец Кохеи Учимура. Он лучший. Хочешь стать лучшим - выиграй у Кохеи. Это очевидно. Ориентироваться нужно в первую очередь на него.

Так или иначе, есть убеждение: если буду готов идеально, то в Токио 2020 Кохеи меня не победит. Родные стены ему не помогут. В Японии меня тоже хорошо знают и уважают. Получаю из этой страны немало приятных сообщений. Уверен, поддержка у меня в Токио тоже будет серьезная. Не такая, как в Кохеи, но все же.

Не буду скрывать, после Рио остался осадок, что не смог выиграть золото в многоборье. Но успокоился и понимаю, что взять золото и серебро - это крутой результат. Тем более, был рад, что впервые за много лет смог выиграть в многоборье медаль. Имею в виду мировой уровень, а не европейский. К тому же дважды был четвертым, чего постоянно не хватало. А на Олимпиаде в общем выступил хорошо, показал серьезную сумму, совсем немного не хватило, чтобы занять первое место. Но серебро мотивирует. Теперь у меня цель на следующий цикл.

Должен сказать, что после Олимпиады отношение ко мне изменилось. В лучшую сторону. Показательная история случилась во время чемпионата Европы. Там серьезно ошибся во время выполнения упражнения на брусьях. Этот элемент мне могли не засчитать. И претензий бы не было. А если бы мне не засчитали этот элемент, то не засчитали бы целую связку. Тем самым, перед заключительным видом - перекладиной - я вылетел бы из борьбы за первое место безнадежно. Но мне элемент засчитали.

Вне гимнастического зала тоже прогресс чувствуется. Меня стали узнавать на улицах. Это радует, потому что перед Олимпиадой мог свободно пройтись по Крещатику и если бы пару людей на меня внимание обратили, то считалось, что уже хорошо. Также улучшилось материальное положение, поднялись зарплаты от Министерства спорта. Понимаю, что если побеждать, все у меня будет хорошо.

На родине, в родном Донецке, уже не был давно. Последний ра - в 2012 году. Печально, у меня там остались дедушка с бабушкой, много друзей ... Меня часто спрашивают, почему, имея предложения из других стран, остаюсь в Украине, где экономическая ситуация не очень стабильна. Отвечаю: не мое это. Не могу сделать шаг, который изменил бы все.

Поехать одному непонятно куда и непонятно как - не для меня. Вроде и понимаю, что, возможно, через десять лет здесь у меня ничего особенного не будет. Грубо говоря, буду работать тренером и получать зарплату 3000 гривен. Перспектива не очень привлекательна, но переделать себя не могу. Что бы ни было, останусь в Украине. Здесь мой дом и мне здесь хорошо.
Хотя о тренерстве - это образно. На самом деле тренировать не хочу. Это тяжелый труд. Хочу делать что-то полезное для гимнастики. Возможно, пробьюсь в какую-то федерацию. Чтобы делать свой вид спорта лучшим», - рассказал Верняев в интервью журналисту Ивану Вербицкому.
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