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Украинки - шестые в командном первенстве на чемпионате Европы по художественной гимнастике (+Видео)

Виктория Мазур

В Будапеште (Венгрия) прошел чемпионат Европы по художественной гимнастике. Было разыграно шесть комплектов наград – пять среди спортсменок элиты и один среди юниорок. Украинки призовых мест не заняли.
В командном турнире украинки Алена Дьяченко, Виктория Мазур, Ева Мелещук заняли шестое место (156,100).

Виктория Мазур заняла два седьмых места – в упражнении с мячом (15,700) и с булавами (15,950).

Украинские юниорки в групповых упражнениях в многоборье стали восьмыми (15,200).

В общекомандном зачете победила сборная России, завоевав шесть золотых и три серебряные медали. Вторыми стали болгарки (0-1-2), третьими – белоруски (0-1-1).

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия), 19-21 мая
Обруч
1. Дина Аверина (Росссия) – 18,200
2. Александра Солдатова (Россия) – 18,150
3. Линой Ашрам (Израиль) – 17,975

Мяч
1. Арина Аверина (Россия) – 18,850
2. Александра Солдатова (Россия) – 18,125
3. Алина Гарнашко (Беларусь) – 17,550

7. Виктория Мазур (Украина) – 15,700

Булавы
1. Арина Аверина (Россия) – 19,075
2. Дина Аверина (Россия) – 19,000
3. Линой Ашрам (Израиль) – 17,750

7. Виктория Мазур (Украина) – 15,950

Лента
1. Дина Аверина (Россия) – 17,625
2. Катрин Тасева (Болгария) – 17,150
3. Невьяна Владинова (Болгария) – 16,975

Команды
1. Россия – 182,175
2. Беларусь – 171,450
3. Болгария – 170,300
4. Израиль – 167,700
5. Италия – 159,825
6. УКРАИНА – 156,100
7. Азербайджан – 152,500
8. Венгрия – 152,050

Юниорки. Группы. Многоборье.
1. Россия – 34,200
2. Израиль – 33,050
3. Беларусь – 32,900

5. УКРАИНА – 32,400

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