Украинки - шестые в командном первенстве на чемпионате Европы по художественной гимнастике (+Видео)

В Будапеште (Венгрия) прошел чемпионат Европы по художественной гимнастике. Было разыграно шесть комплектов наград – пять среди спортсменок элиты и один среди юниорок. Украинки призовых мест не заняли.

В командном турнире украинки Алена Дьяченко, Виктория Мазур, Ева Мелещук заняли шестое место (156,100).



Виктория Мазур заняла два седьмых места – в упражнении с мячом (15,700) и с булавами (15,950).



Украинские юниорки в групповых упражнениях в многоборье стали восьмыми (15,200).



В общекомандном зачете победила сборная России, завоевав шесть золотых и три серебряные медали. Вторыми стали болгарки (0-1-2), третьими – белоруски (0-1-1).



Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия), 19-21 мая

Обруч

1. Дина Аверина (Росссия) – 18,200

2. Александра Солдатова (Россия) – 18,150

3. Линой Ашрам (Израиль) – 17,975



Мяч

1. Арина Аверина (Россия) – 18,850

2. Александра Солдатова (Россия) – 18,125

3. Алина Гарнашко (Беларусь) – 17,550

…

7. Виктория Мазур (Украина) – 15,700



Булавы

1. Арина Аверина (Россия) – 19,075

2. Дина Аверина (Россия) – 19,000

3. Линой Ашрам (Израиль) – 17,750

…

7. Виктория Мазур (Украина) – 15,950



Лента

1. Дина Аверина (Россия) – 17,625

2. Катрин Тасева (Болгария) – 17,150

3. Невьяна Владинова (Болгария) – 16,975



Команды

1. Россия – 182,175

2. Беларусь – 171,450

3. Болгария – 170,300

4. Израиль – 167,700

5. Италия – 159,825

6. УКРАИНА – 156,100

7. Азербайджан – 152,500

8. Венгрия – 152,050



Юниорки. Группы. Многоборье.

1. Россия – 34,200

2. Израиль – 33,050

3. Беларусь – 32,900

…

5. УКРАИНА – 32,400



В Будапеште (Венгрия) прошел чемпионат Европы по художественной гимнастике. Было разыграно шесть комплектов наград – пять среди спортсменок элиты и один среди юниорок. Украинки призовых мест не заняли.В командном турнире украинки Алена Дьяченко, Виктория Мазур, Ева Мелещук заняли шестое место (156,100).Виктория Мазур заняла два седьмых места – в упражнении с мячом (15,700) и с булавами (15,950).Украинские юниорки в групповых упражнениях в многоборье стали восьмыми (15,200).В общекомандном зачете победила сборная России, завоевав шесть золотых и три серебряные медали. Вторыми стали болгарки (0-1-2), третьими – белоруски (0-1-1).1. Дина Аверина (Росссия) – 18,2002. Александра Солдатова (Россия) – 18,1503. Линой Ашрам (Израиль) – 17,9751. Арина Аверина (Россия) – 18,8502. Александра Солдатова (Россия) – 18,1253. Алина Гарнашко (Беларусь) – 17,5507. Виктория Мазур (Украина) – 15,7001. Арина Аверина (Россия) – 19,0752. Дина Аверина (Россия) – 19,0003. Линой Ашрам (Израиль) – 17,7507. Виктория Мазур (Украина) – 15,9501. Дина Аверина (Россия) – 17,6252. Катрин Тасева (Болгария) – 17,1503. Невьяна Владинова (Болгария) – 16,9751. Россия – 182,1752. Беларусь – 171,4503. Болгария – 170,3004. Израиль – 167,7005. Италия – 159,8256. УКРАИНА – 156,1007. Азербайджан – 152,5008. Венгрия – 152,0501. Россия – 34,2002. Израиль – 33,0503. Беларусь – 32,9005. УКРАИНА – 32,400