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Радивилов – бронзовый призер чемпионата Европы в упражнении на кольцах

Радивилов – бронзовый призер чемпионата Европы в упражнении на кольцах

Сегодня, 22 апреля, в Клуже (Румыния) проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером в упражнении на кольцах с результатом 15,033 балла.  
Победил грек Элефтериос Петруниас (15,433 балла). Серебро в активе британца Кортни Таллоча (15,066).

Олег Верняев занял два седьмых места – в упражнении на коне (13,200) и в вольных упражнениях (14,033).

Напомним, что днем ранее Верняев завоевал золото в личном многоборье.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж (Румыния), 22 апреля
Мужчины. Кольца.
1. Элефтериос Петруниас (Греция) – 15,433
2. Кортни Таллоч (Великобритания) – 15,066
3. Игорь Радивилов (Украина) – 15,033

Конь
1. Давид Белявский (Россия) – 15,100
2. Крижтиан Берки (Венгрия) – 14,900
3. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,833

7. Олег Верняев (Украина) – 13,200

Вольные упражнения
1. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,500
2. Дмитрий Ланкин (Россия) – 14,466
3. Александр Шатилов (Израиль) – 14,000

7. Олег Верняев (Украина) – 14,033
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