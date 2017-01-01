Радивилов – бронзовый призер чемпионата Европы в упражнении на кольцах

Сегодня, 22 апреля, в Клуже (Румыния) проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике.



Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером в упражнении на кольцах с результатом 15,033 балла.

Победил грек Элефтериос Петруниас (15,433 балла). Серебро в активе британца Кортни Таллоча (15,066).



Олег Верняев занял два седьмых места – в упражнении на коне (13,200) и в вольных упражнениях (14,033).



Напомним, что днем ранее



Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж (Румыния), 22 апреля

Мужчины. Кольца.

1. Элефтериос Петруниас (Греция) – 15,433

2. Кортни Таллоч (Великобритания) – 15,066

3. Игорь Радивилов (Украина) – 15,033



Конь

1. Давид Белявский (Россия) – 15,100

2. Крижтиан Берки (Венгрия) – 14,900

3. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,833

…

7. Олег Верняев (Украина) – 13,200



Вольные упражнения

1. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,500

2. Дмитрий Ланкин (Россия) – 14,466

3. Александр Шатилов (Израиль) – 14,000

…

7. Олег Верняев (Украина) – 14,033

Сегодня, 22 апреля, в Клуже (Румыния) проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике.Украинский гимнастстал бронзовым призером в упражнении на кольцах с результатом 15,033 балла.Победил грек Элефтериос Петруниас (15,433 балла). Серебро в активе британца Кортни Таллоча (15,066).Олег Верняев занял два седьмых места – в упражнении на коне (13,200) и в вольных упражнениях (14,033).Напомним, что днем ранее Верняев завоевал золото в личном многоборье 1. Элефтериос Петруниас (Греция) – 15,4332. Кортни Таллоч (Великобритания) – 15,0661. Давид Белявский (Россия) – 15,1002. Крижтиан Берки (Венгрия) – 14,9003. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,8337. Олег Верняев (Украина) – 13,2001. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,5002. Дмитрий Ланкин (Россия) – 14,4663. Александр Шатилов (Израиль) – 14,0007. Олег Верняев (Украина) – 14,033