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Олег Верняев – чемпион Европы в многоборье

Олег Верняев – чемпион Европы в многоборье

Сегодня, 21 апреля, в Клуже (Румыния) на чемпионате Европы по спортивной гимнастике мужчины разыграли награды в личном многоборье.

Лидер украинской сборной Олег Верняев завоевал золото, набрав в сумме за шесть упражнений 85,866 балла. Верняев был лучшим в упражнении на коне (14,500) и на брусьях (14,700), третьим – в опорном прыжке (17,700), пятым на перекладине (14,000), шестым на параллельных брусьях (14,500) и 13-м в вольных упражнениях (13,466). В карьере Верняева это уже второе золото континентальных первенств в многоборье.

Серебряным призером стал россиянин Артур Далалоян, проиграв украинцу 0,368 балла. Бронзу завоевал британец Джеймс Холл (84.664).

Второй украинец Евгений Юденков занял 15-е место (79,731).

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж (Румыния), 21 апреля
Мужчины. Личное многоборье.
1. Олег Верняев (Украина) – 85,866 балла
2. Артур Далалоян (Россия) – 85,498
3. Джеймс Холл (Великобритания) – 84,664

15. Евгений Юденков (Украина) – 79,731

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