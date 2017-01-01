Олег Верняев – чемпион Европы в многоборье

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж (Румыния), 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, в Клуже (Румыния) на чемпионате Европы по спортивной гимнастике мужчины разыграли награды в личном многоборье.Лидер украинской сборнойзавоевал золото, набрав в сумме за шесть упражнений 85,866 балла. Верняев был лучшим в упражнении на коне (14,500) и на брусьях (14,700), третьим – в опорном прыжке (17,700), пятым на перекладине (14,000), шестым на параллельных брусьях (14,500) и 13-м в вольных упражнениях (13,466). В карьере Верняева это уже второе золото континентальных первенств в многоборье.Серебряным призером стал россиянин Артур Далалоян, проиграв украинцу 0,368 балла. Бронзу завоевал британец Джеймс Холл (84.664).Второй украинец Евгений Юденков занял 15-е место (79,731).2. Артур Далалоян (Россия) – 85,4983. Джеймс Холл (Великобритания) – 84,66415. Евгений Юденков (Украина) – 79,731