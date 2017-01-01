Олег Верняев выиграл квалификацию чемпионата Европы в личном многоборье

Вчера, 19 апреля, в Клуже (Румыния) стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Завершилась мужская квалификация.Лидер украинской сборной, олимпийский чемпионвыиграл квалификацию в личном многоборье (85,966 балла), а также прошел отбор четвертым в опорном прыжке (14,516) и на брусьях (14,900), пятым в вольных упражнениях (14,400), седьмым в упражнениях на коне (14,433) и восьмым на перекладине (13,733).Призер Олимпийских игрвышел в финал вторым в опорном прыжке (14,666) и пятым в упражнениях на кольцах (14,833).вышел в финал в личном многоборье с 15-м результатом (80,799).В отдельных упражнениях победителями квалификации стали: испанец Мигель Запата (вольные – 14,800), венгр Крижтиан Берки (конь – 15,200), грек Элефтериос Петруниас (кольца – 15,366), румын Мариан Драгулеску (опорный прыжок - 14,666), немец Марсель Нгуен (параллельные брусья - 15,166), швейцарец Оливер Хеги (перекладина - 14,466).Финальные соревнования мужчин в личном многоборье состоятся в пятницу, 21 апреля.