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Олег Верняев выиграл квалификацию чемпионата Европы в личном многоборье

Олег Верняев выиграл квалификацию чемпионата Европы в личном многоборье

Вчера, 19 апреля, в Клуже (Румыния) стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Завершилась мужская квалификация.

Лидер украинской сборной, олимпийский чемпион Олег Верняев выиграл квалификацию в личном многоборье (85,966 балла), а также прошел отбор четвертым в опорном прыжке (14,516) и на брусьях (14,900), пятым в вольных упражнениях (14,400), седьмым в упражнениях на коне (14,433) и восьмым на перекладине (13,733).

Призер Олимпийских игр Игорь Радивилов вышел в финал вторым в опорном прыжке (14,666) и пятым в упражнениях на кольцах (14,833).

Евгений Юденков вышел в финал в личном многоборье с 15-м результатом (80,799).

В отдельных упражнениях победителями квалификации стали: испанец Мигель Запата (вольные – 14,800), венгр Крижтиан Берки (конь – 15,200), грек Элефтериос Петруниас (кольца – 15,366), румын Мариан Драгулеску (опорный прыжок - 14,666), немец Марсель Нгуен (параллельные брусья - 15,166), швейцарец Оливер Хеги (перекладина - 14,466).

Финальные соревнования мужчин в личном многоборье состоятся в пятницу, 21 апреля.
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