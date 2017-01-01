Олег Верняев возглавит сборную Украины на чемпионате Европы в Румынии

19 апреля в Клуж-Напока (Румыния) стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Около 274 гимнастов будут бороться за первые европейские титулы нового олимпийского цикла. На нынешнем чемпионате Европы спортсмены будут соревноваться только в индивидуальном первенстве.



Сборная Украины будет представлена своим сильнейшим составом во главе с олимпийским чемпионом Олегом Верняєвим и медалистом Игорем Радивиловым.



Состав сборной Украины:

Женщины:

Ангелина Радивилова

Диана Варинская

Валерия Осипова

Яна Федорова



Мужчины:

Олег Верняев

Игорь Радивилов

Владислав Грико

Эдуард Ермаков

Евгений Юденков

Андрей Сеничкин 19 апреля в Клуж-Напока (Румыния) стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Около 274 гимнастов будут бороться за первые европейские титулы нового олимпийского цикла. На нынешнем чемпионате Европы спортсмены будут соревноваться только в индивидуальном первенстве.Сборная Украины будет представлена своим сильнейшим составом во главе с олимпийским чемпионом Олегом Верняєвим и медалистом Игорем Радивиловым.Ангелина РадивиловаДиана ВаринскаяВалерия ОсиповаЯна ФедороваОлег ВерняевИгорь РадивиловВладислав ГрикоЭдуард ЕрмаковЕвгений ЮденковАндрей Сеничкин