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Олег Верняев возглавит сборную Украины на чемпионате Европы в Румынии

Олег Верняев возглавит сборную Украины на чемпионате Европы в Румынии

19 апреля в Клуж-Напока (Румыния) стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Около 274 гимнастов будут бороться за первые европейские титулы нового олимпийского цикла. На нынешнем чемпионате Европы спортсмены будут соревноваться только в индивидуальном первенстве.

Сборная Украины будет представлена своим сильнейшим составом во главе с олимпийским чемпионом Олегом Верняєвим и медалистом Игорем Радивиловым.

Состав сборной Украины:
Женщины:
Ангелина Радивилова
Диана Варинская
Валерия Осипова
Яна Федорова

Мужчины:
Олег Верняев
Игорь Радивилов
Владислав Грико
Эдуард Ермаков
Евгений Юденков
Андрей Сеничкин
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