Украинки завоевали две бронзы на итальянском этапе КМ по художественной гимнастике

В Пезаро (Италия) прошел первый этап Кубка мира по художественной гимнастике.



Украинские гимнастки завоевали две бронзовых награды – в многоборье среди групп (34,600 балла) и в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками (17,700).

В упражнении с пятью обручами украинки заняли пятое место (17,000).



В личном многоборье Виктория Мазур была 12-й (62,300), Елена Дьяченко – 19-й (60,850) среди 54-х участниц.



Художественная гимнастика. Кубок мира. Первый этап. Пезаро (Италия), 8-9 апреля

Группы. Многоборье.

1. Болгария – 37,350

2. Италия – 36,800

3. Украина – 34,600



Группы 3 мяча + 2 скакалки

1. Италия – 18,700

2. Россия – 18,100

3. УКРАИНА – 17,700



Группы. 5 обручей

1. Италия – 18,700

2. Болгария – 18,150

3. Китай – 17,900

…

5. УКРАИНА – 17,00



Личное многоборье

1. Александра Солдатова (Россия) – 73,100

2. Дина Аверина (Россия) – 72,400

3. Катерина Галкина (Беларусь) – 68,250

…

12. Виктория Мазур (Украина) – 62,300

19. Елена Дьяченко (Украина) – 60,850



Обруч

1. Александра Солдатова (Россия) – 18,050

2. Дина Аверина (Россия) – 18,000

3. Лаура Зен (США) – 17,150

Мяч

1. Дина Аверина (Россия)– 18,350

2. Александра Солдатова (Россия) – 17,900

3. Катерина Галкина (Беларусь) – 17,850

Булавы

1. Дина Аверина (Россия) – 19,100

2. Катерина Галкина (Беларусь) – 17,300

3. Лаура Зен (США) – 16,900

Лента

1. Дина Аверина (Россия) – 17,100

2. Александра Солдатова (Россия) – 17,050

3. Александра Агюргюкулесе (Италия) – 16,800 В Пезаро (Италия) прошел первый этап Кубка мира по художественной гимнастике.Украинские гимнастки завоевали две бронзовых награды – в многоборье среди групп (34,600 балла) и в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками (17,700).В упражнении с пятью обручами украинки заняли пятое место (17,000).В личном многоборье Виктория Мазур была 12-й (62,300), Елена Дьяченко – 19-й (60,850) среди 54-х участниц.1. Болгария – 37,3502. Италия – 36,8001. Италия – 18,7002. Россия – 18,1001. Италия – 18,7002. Болгария – 18,1503. Китай – 17,9005. УКРАИНА – 17,001. Александра Солдатова (Россия) – 73,1002. Дина Аверина (Россия) – 72,4003. Катерина Галкина (Беларусь) – 68,25012. Виктория Мазур (Украина) – 62,30019. Елена Дьяченко (Украина) – 60,8501. Александра Солдатова (Россия) – 18,0502. Дина Аверина (Россия) – 18,0003. Лаура Зен (США) – 17,1501. Дина Аверина (Россия)– 18,3502. Александра Солдатова (Россия) – 17,9003. Катерина Галкина (Беларусь) – 17,8501. Дина Аверина (Россия) – 19,1002. Катерина Галкина (Беларусь) – 17,3003. Лаура Зен (США) – 16,9001. Дина Аверина (Россия) – 17,1002. Александра Солдатова (Россия) – 17,0503. Александра Агюргюкулесе (Италия) – 16,800