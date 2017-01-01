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Украинки завоевали две бронзы на итальянском этапе КМ по художественной гимнастике

Украинки завоевали две бронзы на итальянском этапе КМ по художественной гимнастике

В Пезаро (Италия) прошел первый этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Украинские гимнастки завоевали две бронзовых награды – в  многоборье среди групп (34,600 балла) и в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками (17,700).
В упражнении с пятью обручами украинки заняли пятое место (17,000).

В личном многоборье Виктория Мазур была 12-й (62,300), Елена Дьяченко – 19-й (60,850) среди 54-х участниц.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Первый этап. Пезаро (Италия), 8-9 апреля
Группы. Многоборье.
1. Болгария – 37,350
2. Италия – 36,800
3. Украина – 34,600

Группы 3 мяча + 2 скакалки
1. Италия – 18,700
2. Россия – 18,100
3. УКРАИНА – 17,700

Группы. 5 обручей
1. Италия – 18,700
2. Болгария – 18,150
3. Китай – 17,900

5. УКРАИНА – 17,00

Личное многоборье
1. Александра Солдатова (Россия) – 73,100
2. Дина Аверина (Россия) – 72,400
3. Катерина Галкина (Беларусь) – 68,250

12. Виктория Мазур (Украина) – 62,300
19. Елена Дьяченко (Украина) – 60,850

Обруч
1. Александра Солдатова (Россия) – 18,050
2. Дина Аверина (Россия) – 18,000
3. Лаура Зен (США) – 17,150
Мяч
1. Дина Аверина (Россия)– 18,350
2. Александра Солдатова (Россия) – 17,900
3. Катерина Галкина (Беларусь) – 17,850
Булавы
1. Дина Аверина (Россия) – 19,100
2. Катерина Галкина (Беларусь) – 17,300
3. Лаура Зен (США) – 16,900
Лента
1. Дина Аверина (Россия) – 17,100
2. Александра Солдатова (Россия) – 17,050
3. Александра Агюргюкулесе (Италия) – 16,800
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