Олег Верняев – победитель лондонского этапа КМ в гимнастическом многоборье

В Лондоне состоялся этап Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье.



Победил украинец Олег Верняев с результатом 83,864 балла, опередив американца Доннела Виттенбурга на 1,199 балла и немца Лукаса Даусера на 2,166 балла.



Ранее Верняев первенствовал на этапе Кубка мира в немецком Штутгарте, был вторым на этапе в американском Ньюарке и в итоге стал победителем общего зачета Кубка мира (175 баллов). Второе место занял китаец Сунь Вэй (85), третье – немец Лукас Даусер (60).



Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира. Лондон (Великобритания). 8 апреля

Мужчины. Многоборье.

1. Олег Верняев (Украина) – 83,864 балла

2. Доннел Виттенбург (США) - 82,665

3. Лукас Даусер (Германия) – 81,698

В Лондоне состоялся этап Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье.Победил украинецс результатом 83,864 балла, опередив американца Доннела Виттенбурга на 1,199 балла и немца Лукаса Даусера на 2,166 балла.Ранее Верняев первенствовал на этапе Кубка мира в немецком Штутгарте, был вторым на этапе в американском Ньюарке и в итоге стал победителем общего зачета Кубка мира (175 баллов). Второе место занял китаец Сунь Вэй (85), третье – немец Лукас Даусер (60).2. Доннел Виттенбург (США) - 82,6653. Лукас Даусер (Германия) – 81,698