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Олег Верняев – победитель лондонского этапа КМ в гимнастическом многоборье

Олег Верняев – победитель лондонского этапа КМ в гимнастическом многоборье

В Лондоне состоялся этап Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье.

Победил украинец Олег Верняев с результатом 83,864 балла, опередив американца Доннела Виттенбурга на 1,199 балла и немца Лукаса Даусера на 2,166 балла.

Ранее Верняев первенствовал на этапе Кубка мира в немецком Штутгарте, был вторым на этапе в американском Ньюарке и в итоге стал победителем общего зачета Кубка мира (175 баллов). Второе место занял китаец Сунь Вэй (85), третье – немец Лукас Даусер (60).

Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира. Лондон (Великобритания). 8 апреля
Мужчины. Многоборье.
1. Олег Верняев (Украина) – 83,864 балла
2. Доннел Виттенбург (США) - 82,665
3. Лукас Даусер (Германия) – 81,698
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