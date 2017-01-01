Испанец Вальверде выиграл пятый этап велогонки «Тур страны Басков»

В Испании на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел пятый, горный этап.



Победил испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Movistar), проехав дистанцию протяженностью 139,8 км за 3 часа 26 минут 32 секунды. Вторым стал француз Роман Барде (Ag2r La Mondiale), третьим – колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac).



В общем зачете в лидеры вышел Вальверде, поднявшись с 4-го места. На втором месте Ригоберто Уран, на третьем - Роман Барде.



Велошоссе. Мировой тур. «Тур страны Басков». Испания, 7 апреля

Пятый этап. Бильбао – Эйбар-Аррате. 139,8 км

1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3:26.32

2. Роман Барде (Франция, Ag2r La Mondiale)

3. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время



Общий завет (после пяти этапов из шести)

1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 20:05.18

2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)

3. Роман Барде (Франция, Ag2r La Mondiale) – то же время В Испании на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел пятый, горный этап.Победил испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Movistar), проехав дистанцию протяженностью 139,8 км за 3 часа 26 минут 32 секунды. Вторым стал француз Роман Барде (Ag2r La Mondiale), третьим – колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac).В общем зачете в лидеры вышел Вальверде, поднявшись с 4-го места. На втором месте Ригоберто Уран, на третьем - Роман Барде.1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3:26.322. Роман Барде (Франция, Ag2r La Mondiale)3. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 20:05.182. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)3. Роман Барде (Франция, Ag2r La Mondiale) – то же время