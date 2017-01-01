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Испанец Вальверде выиграл пятый этап велогонки «Тур страны Басков»

В Испании на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел пятый, горный этап.

В Испании на многодневной велогонке Мирового тура – «Тур страны Басков» прошел пятый, горный этап.

Победил испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Movistar), проехав дистанцию протяженностью 139,8 км за 3 часа 26 минут 32 секунды. Вторым стал француз Роман Барде (Ag2r La Mondiale), третьим – колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac).

В общем зачете в лидеры вышел Вальверде, поднявшись с 4-го места. На втором месте  Ригоберто Уран, на третьем - Роман Барде.

Велошоссе. Мировой тур. «Тур страны Басков». Испания, 7 апреля
Пятый этап. Бильбао – Эйбар-Аррате. 139,8 км
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3:26.32
2. Роман Барде (Франция, Ag2r La Mondiale)
3. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время

Общий завет (после пяти этапов из шести)
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 20:05.18
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)
3. Роман Барде (Франция, Ag2r La Mondiale) – то же время
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