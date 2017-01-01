Украинcкие гимнастки завоевали три медали на этапе Гран-при во Франции

Во французском Тье прошел третий этап Гран-при по художественной гимнастике. Украинки завоевали три награды – одну серебряную и две бронзовых.



Серебряным призером стала Виктория Мазур в упражнении с мячом с результатом 18,650 балла.



Бронзовые награды украинки завоевали в соревновании групп в многоборье и в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.



Художественная гимнастика. Гран-при. Третий этап. Тье (Франция), 26 марта

Личное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) – 74,500

2. Катерина Галкина (Беларусь) – 71,800

3. Юлия Бравикова (Россия) – 71,450



Обруч

1. Дина Аверина (Россия)– 19,350

2. Юлия Бравикова (Россия) – 19,150

3. Ксения Мустафаева (Франция) – 18,300

…

5. Виктория Мазур (Украина) – 17,450

Мяч

1. Дина Аверина (Россия) – 18,900

2. Виктория Мазур (Украина) – 18,650

3. Юлия Бравикова (Россия) – 17,550

Булавы

1. Дина Аверина (Россия) – 19,400

2. Юлия Бравикова (Россия) – 18,300

3. Алина Гарнашко (Беларусь) – 18,200

…

8. Виктория Мазур (Украина) – 14,500

Лента

1. Юлия Бравикова (Россия) – 18,550

2. Дина Аверина (Россия) – 17,600

3. Ксения Мустафаева (Франция) – 17,050



Групповое многоборье

1. Италия – 37,800

2. Азербайджан - 35,300

3. УКРАИНА – 35,000



5 обручей

1. Азербайджан – 18,600

2. Италия – 18,550

3. США = 16,350

4. УКРАИНА – 16,150



3 мяча + 2 скакалки

1. Азербайджан – 18,650

2. Италия – 17,900

3. УКРАИНА – 17,700 Во французском Тье прошел третий этап Гран-при по художественной гимнастике. Украинки завоевали три награды – одну серебряную и две бронзовых.Серебряным призером стала Виктория Мазур в упражнении с мячом с результатом 18,650 балла.Бронзовые награды украинки завоевали в соревновании групп в многоборье и в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.1. Дина Аверина (Россия) – 74,5002. Катерина Галкина (Беларусь) – 71,8003. Юлия Бравикова (Россия) – 71,4501. Дина Аверина (Россия)– 19,3502. Юлия Бравикова (Россия) – 19,1503. Ксения Мустафаева (Франция) – 18,3005. Виктория Мазур (Украина) – 17,4501. Дина Аверина (Россия) – 18,9003. Юлия Бравикова (Россия) – 17,5501. Дина Аверина (Россия) – 19,4002. Юлия Бравикова (Россия) – 18,3003. Алина Гарнашко (Беларусь) – 18,2008. Виктория Мазур (Украина) – 14,5001. Юлия Бравикова (Россия) – 18,5502. Дина Аверина (Россия) – 17,6003. Ксения Мустафаева (Франция) – 17,0501. Италия – 37,8002. Азербайджан - 35,3001. Азербайджан – 18,6002. Италия – 18,5503. США = 16,3504. УКРАИНА – 16,1501. Азербайджан – 18,6502. Италия – 17,900