Украинцы завоевали две медали на турнире по спортивной гимнастике в Баку

В Баку (Азербайджан) прошел этап Кубка мира серии FIG по спортивной гимнастике. Украинцы завоевали две медали – одну золотую и одну бронзовую.



Диана Варинская победила в упражнениях на брусьях с результатом 13,933 балла, опередив двух австралийских гимнасток - Рианну Миззи (13,600) и Джорджи Роуз (13,366).



Евгений Юденков стал бронзовым призером у упражнении на кольцах с результатом 14,233. Победил греческий гимнаст Элефтериос Петруниас (15,466), вторым был японец Казуюки Такеда (14,766).



В шаге от пьедестала почета Юденков остановился в упражнении на брусьях с результатом 14,333 балла, уступив бронзовому призеру из Японии Шодо Нономуре 0,373 балла. Первое и второе место заняли китайцы – Лю Ронбин (15,133) и Хе Юсяо (14,866)



Украинец Максим Иванов занял шестое место в опорном прыжке (14,033). Победил австралиец Кристофер Ремкес (14,866). Второе место занял белорус Павел Булавский (14,666), третье – француз Захари Хримеш (14,616).

В Баку (Азербайджан) прошел этап Кубка мира серии FIG по спортивной гимнастике. Украинцы завоевали две медали – одну золотую и одну бронзовую.победила в упражнениях на брусьях с результатом 13,933 балла, опередив двух австралийских гимнасток - Рианну Миззи (13,600) и Джорджи Роуз (13,366).стал бронзовым призером у упражнении на кольцах с результатом 14,233. Победил греческий гимнаст Элефтериос Петруниас (15,466), вторым был японец Казуюки Такеда (14,766).В шаге от пьедестала почета Юденков остановился в упражнении на брусьях с результатом 14,333 балла, уступив бронзовому призеру из Японии Шодо Нономуре 0,373 балла. Первое и второе место заняли китайцы – Лю Ронбин (15,133) и Хе Юсяо (14,866)Украинец Максим Иванов занял шестое место в опорном прыжке (14,033). Победил австралиец Кристофер Ремкес (14,866). Второе место занял белорус Павел Булавский (14,666), третье – француз Захари Хримеш (14,616).