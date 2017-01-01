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Олег Верняев победил в многоборье на КМ в Штутгарте

Олег Верняев победил в многоборье на КМ в Штутгарте

В Штутгарте (Германия) прошел этап Кубка мира по спортивной гимнастике - EnBW DTB-Pokal.

Украинец Олег Верняев стал победителем в личном многоборье с результатом 84,899 балла. Верняев был первым в опорном прыжке (14,700) и на брусьях (15,000), вторым – на кольцах (14,400), третьим – на коне (14,200), шестым - в вольных упражнениях (13,533) и седьмым - на перекладине (12,466). Украинец опередил на 0,501 балла, ставшего вторым японца Казуму Кая. Тройку призеров замкнул китаец Сун Вей (82,898).

Спортивная гимнастика. Кубок мира. Третий этап. Штутгарт (Германия), 19 марта
Мужчины. Личное многоборье.
1. Олег Верняев (Украина) – 84,899
2. Казума Кая (Япония) – 84,398
3. Сун Вей (Китай) – 82,898

Олег Верняев


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