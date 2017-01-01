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Глава Федерации спортивной гимнастики США покинул пост из-за секс-скандала
Лоуренс НассарПрезидент Федерации спортивной гимнастики США Стив Пенни покинул пост из-за секс-скандала, Associated Press.

Такое решение функционер принял после того, как Национальный олимпийский комитет (НОК) США рекомендовал ему уйти в отставку на прошлой неделе. Причиной послужил секс-скандал с участием бывшего врача американских сборных по гимнастике Лоуренса Нассара, жертвами которого стали 70 девочек и женщин.

53-летний медик был арестован в декабре 2016-го в рамках федерального расследования о распространении детской порнографии. Он обвиняется в растлении и изнасилованиях пациенток в период с 1996 по 2015 год. Нассар работал врачом сборной США по спортивной гимнастике в течение 29 лет и покинул эту должность в 2015 году.

Стив Пенни возглавлял Федерацию спортивной гимнастики США с 1999 года.

По материалам: lenta.ru
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