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Олег Верняев – серебряный призер открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике

Олег Верняев – серебряный призер открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике

Олимпийский чемпиона Рио-2016, украинский гимнаст Олег Верняев с общей суммой баллов 85.699 занял второе место в многоборье на открытом Кубке Америки по спортивной гимнастике в Ньюарке (Нью-Джерси), сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Вместе с украинцем на пьедестал почета поднялись два американских гимнаста. Победителем соревнований стал Юл Молдауер (85.931), а тройку призеров замкнул Акаш Моди (84.398).
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