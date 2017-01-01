Олег Верняев – серебряный призер открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике

Олимпийский чемпиона Рио-2016, украинский гимнаст Олег Верняев с общей суммой баллов 85.699 занял второе место в многоборье на открытом Кубке Америки по спортивной гимнастике в Ньюарке (Нью-Джерси), сообщает



Вместе с украинцем на пьедестал почета поднялись два американских гимнаста. Победителем соревнований стал Юл Молдауер (85.931), а тройку призеров замкнул Акаш Моди (84.398). Олимпийский чемпиона Рио-2016, украинский гимнаст Олег Верняев с общей суммой баллов 85.699 занял второе место в многоборье на открытом Кубке Америки по спортивной гимнастике в Ньюарке (Нью-Джерси), сообщает Национальный олимпийский комитет Украины Вместе с украинцем на пьедестал почета поднялись два американских гимнаста. Победителем соревнований стал Юл Молдауер (85.931), а тройку призеров замкнул Акаш Моди (84.398).