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Украинские грации завоевали девять золотых наград на Miss Valentine-2017 в Эстонии

Украинские грации завоевали девять золотых наград на Miss Valentine-2017 в Эстонии

13 февраля в эстонском Тарту финишировал международный турнир по художественной гимнастике среди взрослых и юниорок Miss Valentine-2017.

По результатам трех соревновательных дней в медальной копилке украинок 14 наград - девять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

Наибольшим достижением отличилась 13-летняя львовянка Кристина Пограничная, в активе которой четыре награды высшей пробы: в многоборье, в упражнениях с обручем, булавами (16,150) и лентой (15,400). Следует отметить, что оценка Кристины за упражнения с обручем 16,900 балла стала новым юниорским рекордом Украины.

Свой медальный вклад в копилку юниорской сборной также сделали:
Николь Красюк, серебряное выступление которой получило судейскую оценку 14,700 балла, Анна Галасюк завоевала бронзу с лентой (13,650), бронзовым призером стала Анастасия Валентирова, которая была третьей в многоборье.

Великолепное исполнение упражнения с обручем среди взрослых позволило подняться на пьедестал турнира сразу двум нашим соотечественницам. Золото завоевала Елена Дьяченко (17,000 баллов). Серебро у Виктории Мазур (16,650),  а в многоборье Виктория завоевала для Украины золотую медаль.
Елена Дяченко в финале с булавами завоевала серебряную медаль (16,300).

Прекрасную подготовку украинские гимнастки показали в групповых упражнениях и стали обладательницами трех комплектов золотых наград - юниорки стали фаворитками в упражнениях с десятью булавами (46,450), взрослые гимнастки победили с пятью обручами (15,200) и с двумя скакалками и тремя мячами  (16,450).
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