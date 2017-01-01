Андрей Винокуров – серебряный призер британского этапа КМ в кейрине

Вчера 12 ноября, в Манчестере (Великобритания) завершился второй этап Кубка мира по велоспорту на треке.



Украинец Андрей Винокуров стал серебряным призером в кейрине, уступив только голландцу Матийсу Бюхли. Бронза в активе испанца Хуана Перальта Гаскона.



Напомним, ранее бронзовую медаль завоевала украинка Елена Старикова в гите на 500 м.



Велотрек. Кубок мира. Второй этап. Манчестер (Великобритания), 12 ноября

Мужчины. Кейрин.

1. Матийс Бюхли (Голландия)

2. Андрей Винокуров (Украина)

3. Хуан Перальта Гаскон (Испания)