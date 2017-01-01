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Елена Старикова – бронзовый призер британского КМ по велотреку в гите

Елена Старикова – бронзовый призер британского КМ по велотреку в гитеВ Манчестере (Великобритания) проходит второй этап Кубка мира по велоспорту на треке.

Украинка Елена Старикова стала бронзовым призером в гите на 500 м со временем 33,825 секунды.
Победила россиянка Дарья Шмелева (33,613), второй стала немка Мириам Велте (33,634).  

Велотрек. Кубок мира. Второй этап. Манчестер (Великобритания), 12 ноября
Женщины. Гит на 500 м
1. Дарья Шмелёва (Россия) – 33,613
2. Мириам Велте (Германия) – 33,634
3. Елена Старикова (Украина) – 33,825

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