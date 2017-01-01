Елена Старикова – бронзовый призер британского КМ по велотреку в гите

В Манчестере (Великобритания) проходит второй этап Кубка мира по велоспорту на треке.



Украинка Елена Старикова стала бронзовым призером в гите на 500 м со временем 33,825 секунды.

Победила россиянка Дарья Шмелева (33,613), второй стала немка Мириам Велте (33,634).



Велотрек. Кубок мира. Второй этап. Манчестер (Великобритания), 12 ноября

Женщины. Гит на 500 м

1. Дарья Шмелёва (Россия) – 33,613

2. Мириам Велте (Германия) – 33,634

3. Елена Старикова (Украина) – 33,825



