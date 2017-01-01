В Манчестере (Великобритания) проходит второй этап Кубка мира по велоспорту на треке.
Украинка Елена Старикова стала бронзовым призером в гите на 500 м со временем 33,825 секунды.
Победила россиянка Дарья Шмелева (33,613), второй стала немка Мириам Велте (33,634).
Велотрек. Кубок мира. Второй этап. Манчестер (Великобритания), 12 ноября
Женщины. Гит на 500 м
1. Дарья Шмелёва (Россия) – 33,613
2. Мириам Велте (Германия) – 33,634
3. Елена Старикова (Украина) – 33,825
15:35 Хэмилтон: Если смогу помочь Валттери, я это сделаю 93 | Формула-1
15:17 Боттас: Я рад, что смог выручить команду 100 | Формула-1
14:49 Елена Старикова – бронзовый призер британского КМ по велотреку в гите 107 | Велоспорт / Главные новости спорта
14:05 Матч-реванш Хэя с Белью может не состояться 123 | Бокс
11:19 НБА. «Финикс» обыграл «Миннесоту», «Голден Стэйт» разгромил «Филадельфию», «Даллас» проиграл «Кливленду» и другие результаты 136 | Баскетбол
10:22 НХЛ. Хоффман, Нэш и Террис - звезды игрового дня 119 | Хоккей
10:05 НХЛ. «Нэшвилл» по буллитам одолел «Питтсбург», «Коламбус» - «Детройт», «Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» и другие результаты 155 | Хоккей
09:16 Канадцы Вирту и Моир - победители NHK Trophy среди танцевальных дуэтов 166 | Фигурное катание / Главные новости спорта
20:16 Фьюри обиделся на Кличко: Я буду всегда сниться тебе в кошмарах 280 | Бокс
19:55 Льюис Хэмилтон: У меня тоже случаются неприятности 186 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (178)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.