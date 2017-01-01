Папа римский Франциск приглашен на старт «Джиро д’Италия»-2018 в Иерусалиме

Стали известны некоторые подробности маршрута многодневки «Джиро д’Италия»-2018.
«Джиро д’Италия» 2018 года стартует в Иерусалиме и станет первым Гран-туром, который возьмет начало за пределами Европы. На старт гонки приглашен папа римский Франциск.
Гонщиков ожидает три этапа на территории Сицилии, после чего пелотон отправится на север, чтобы подняться на Монте Дзонколан.
Заключительные горные этапы, вероятно, пройдут в Альпах неподалеку от Турина. Гонщикам также предстоит преодолеть грунтовую дорогу горного перевала Колле де ла Финестре и гору в Червинии. Многодневка завершится в Риме, вероятно, индивидуальной гонкой с раздельного старта.
Официальная презентация маршрута состоится 29 ноября в Милане.
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