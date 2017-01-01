Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче

Вчера, 19 октября, в Берлине (Германия) прошел второй день чемпионата Европы по велоспорту на треке. Было разыграно шесть комплектов медалей.



Первую медаль для сборной Украины принес Роман Гладыш, который стал бронзовым призером в скрэтче. Золото завоевал француз Андриен Гарель, серебро в активе венгра Крижтиана Ловасси.



Татьяна Климченко заняла последнее, 18-е место, в гонке на выбывание. Чемпионкой Европы стала голландка Кирстен Вильд. В тройку призеров также вошли россиянка Евгения Аугустинас и итальянка Мария Джулия Конфалоньери.



В командном спринте украинцы Владимир Бучинский, Андрей Винокуров, Андрей Куценко не смогли пробиться в четвертьфинал, заняв в квалификации 9-е место. Золото завоевали французы, опередив немцев и голландцев.



В командной гонке преследования на 4 км Владимир Джус, Роман Гладыш, Максим Васильев, Илья Клепиков также не прошли в 1/4 финала, заняв в квалификации 10-е место. Победили французы, вторыми стали итальянцы, тройку призеров замкнули россияне.



У женщин в командном спринте и в командной гонке преследования украинки не участвовали. В спринте победила сборная Россия, опередив команды Германии и Голландии.

В преследовании первенствовали итальянки, серебро взяли британки, бронзу – польки.



Велотрек. Чемпионат Европы. Берлин (Германия), 19 октября

Мужчины

Скрэтч

1. Андриен Гарель (Франция)

2. Крижтиан Ловасси (Венгрия)

3. Роман Гладыш (Украина)



Командный спринт

1. Франция – 43,254

2. Германия – 43,337

3. Голландия – 43,405

…

9. УКРАИНА (Владимир Бучинский, Андрей Винокуров, Андрей Куценко) – 44.430



Командная гонка преследования

1. Франция – 3.55,780

2. Италия – 3.55,986

3. Россия – 3.57,517

…

10. УКРАИНА (Владимир Джус, Роман Гладыш, Максим Васильев, Илья Клепиков) – 4.08,056



Женщины

Гонка с выбыванием

1. Кирстен Вильд (Голландия)

2. Евгения Аугустинас (Россия)

3. Мария Джулия Конфалоньери (Италия)

…

18. Татьяна Климченко (Украина)



Командный спринт

1. Россия – 32,560

2. Германия – 32,807

3. Голландия – 33,180



Командная гонка преследования

1. Италия – 4.17,853

2. Великобритания – 4.21,164

3. Польша – 4.24,705