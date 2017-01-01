Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче

Вчера, 19 октября, в Берлине (Германия) прошел второй день чемпионата Европы по велоспорту на треке. Было разыграно шесть комплектов медалей.
Первую медаль для сборной Украины принес Роман Гладыш, который стал бронзовым призером в скрэтче. Золото завоевал француз Андриен Гарель, серебро в активе венгра Крижтиана Ловасси.
Татьяна Климченко заняла последнее, 18-е место, в гонке на выбывание. Чемпионкой Европы стала голландка Кирстен Вильд. В тройку призеров также вошли россиянка Евгения Аугустинас и итальянка Мария Джулия Конфалоньери.
В командном спринте украинцы Владимир Бучинский, Андрей Винокуров, Андрей Куценко не смогли пробиться в четвертьфинал, заняв в квалификации 9-е место. Золото завоевали французы, опередив немцев и голландцев.
В командной гонке преследования на 4 км Владимир Джус, Роман Гладыш, Максим Васильев, Илья Клепиков также не прошли в 1/4 финала, заняв в квалификации 10-е место. Победили французы, вторыми стали итальянцы, тройку призеров замкнули россияне.
У женщин в командном спринте и в командной гонке преследования украинки не участвовали. В спринте победила сборная Россия, опередив команды Германии и Голландии.
В преследовании первенствовали итальянки, серебро взяли британки, бронзу – польки.
Велотрек. Чемпионат Европы. Берлин (Германия), 19 октября
Мужчины
Скрэтч
1. Андриен Гарель (Франция)
2. Крижтиан Ловасси (Венгрия)
3. Роман Гладыш (Украина)
Командный спринт
1. Франция – 43,254
2. Германия – 43,337
3. Голландия – 43,405
…
9. УКРАИНА (Владимир Бучинский, Андрей Винокуров, Андрей Куценко) – 44.430
Командная гонка преследования
1. Франция – 3.55,780
2. Италия – 3.55,986
3. Россия – 3.57,517
…
10. УКРАИНА (Владимир Джус, Роман Гладыш, Максим Васильев, Илья Клепиков) – 4.08,056
Женщины
Гонка с выбыванием
1. Кирстен Вильд (Голландия)
2. Евгения Аугустинас (Россия)
3. Мария Джулия Конфалоньери (Италия)
…
18. Татьяна Климченко (Украина)
Командный спринт
1. Россия – 32,560
2. Германия – 32,807
3. Голландия – 33,180
Командная гонка преследования
1. Италия – 4.17,853
2. Великобритания – 4.21,164
3. Польша – 4.24,705
16:51 Касаткина обыграла Бегу и стала первой финалисткой на турнире WTA в Москве 26 | Теннис
16:38 Украинские самбисты завоевали 13 наград на молодежном чемпионате мира 40 | Единоборства
16:19 Себастьян Феттель: У нас нет времени паниковать 71 | Формула-1
15:32 Пулев остается официальным претендентом на титул IBF 100 | Бокс
15:17 Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче 99 | Велоспорт / Главные новости спорта
13:54 Москва. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде 119 | Теннис / Главные новости спорта
13:13 Уайлдер призывает организовать бой с Джошуа 128 | Бокс
12:54 Бой Усик – Бриедис может состояться в Украине 111 | Бокс
10:13 Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР США (+Видео) 140 | Хоккей / Видео
09:45 НБА. «Оклахома» разгромила «Нью-«Йорк», «Торонто» обыграл «Чикаго», «Лейкерс» проиграл «Клипперс» 129 | Баскетбол
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (302)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.