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Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче

Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче. Фото facebook.com/Track2017Вчера, 19 октября, в Берлине (Германия) прошел второй день чемпионата Европы по велоспорту на треке. Было разыграно шесть комплектов медалей.

Первую медаль для сборной Украины принес Роман Гладыш, который стал бронзовым призером в скрэтче. Золото завоевал француз Андриен Гарель, серебро в активе венгра Крижтиана Ловасси.

Татьяна Климченко заняла последнее, 18-е место, в гонке на выбывание. Чемпионкой Европы стала голландка Кирстен Вильд. В тройку призеров также вошли россиянка Евгения Аугустинас и итальянка Мария Джулия Конфалоньери.
 
В командном спринте украинцы Владимир Бучинский, Андрей Винокуров, Андрей Куценко не смогли пробиться в четвертьфинал, заняв в квалификации 9-е место. Золото завоевали французы, опередив немцев и голландцев.

В командной гонке преследования на 4 км Владимир Джус, Роман Гладыш, Максим Васильев, Илья Клепиков также не прошли в 1/4 финала, заняв в квалификации 10-е место. Победили французы, вторыми стали итальянцы, тройку призеров замкнули россияне.

У женщин в командном спринте и в командной гонке преследования украинки не участвовали. В спринте победила сборная Россия, опередив команды Германии и Голландии.
В преследовании первенствовали итальянки, серебро взяли британки, бронзу – польки.

Велотрек. Чемпионат Европы. Берлин (Германия), 19 октября
Мужчины
Скрэтч
1. Андриен Гарель (Франция)
2. Крижтиан Ловасси (Венгрия)
3. Роман Гладыш (Украина)

Командный спринт
1. Франция – 43,254
2. Германия – 43,337
3. Голландия – 43,405

9. УКРАИНА (Владимир Бучинский, Андрей Винокуров, Андрей Куценко) – 44.430

Командная гонка преследования
1. Франция – 3.55,780
2. Италия – 3.55,986
3. Россия  – 3.57,517

10. УКРАИНА (Владимир Джус, Роман Гладыш, Максим Васильев, Илья Клепиков) – 4.08,056

Женщины
Гонка с выбыванием
1. Кирстен Вильд (Голландия)
2. Евгения Аугустинас (Россия)
3. Мария Джулия Конфалоньери (Италия)

18. Татьяна Климченко (Украина)

Командный спринт
1. Россия  – 32,560
2. Германия – 32,807
3. Голландия – 33,180

Командная гонка преследования
1. Италия – 4.17,853
2. Великобритания – 4.21,164
3. Польша – 4.24,705

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