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Кристофер Фрум выиграл награду «Золотой велосипед»

Кристофер Фрум выиграл награду «Золотой велосипед»Британский велогонщик Кристофер Фрум, выступающий за команду Мирового тура Team Sky, выиграл премию «Золотой велосипед – 2017». Об этом сообщило издание L'Equipe.

Премия «Золотой велосипед» с 1992 года ежегодно вручается в шоссейном велоспорте лучшему гонщику сезона французским журналом Velo Magazine.

32-летний британец прежде дважды становился обладателем «Золотого велосипеда» - в 2013 и 2015 годах.

Фрум является четырехкратным победителем «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017). Летом текущего года он стал первым велогонщиком в современной истории, одержавшим победу в «Тур де Франс» и «Вуэльте Испании» в одном сезоне.


По материалам: ТАСС
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