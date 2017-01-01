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Владислав Крат – трехкратный чемпион Украины по велотриалу

Владислав Крат – трехкратный чемпион Украины по велотриалу

В Хороле (Полтавская обл.) состоялся чемпионат Украины по велотриалу. В третий раз подряд чемпионом Украины стал Владислав Крат, сообщает пресс-служба Федерация велосипедного спорта Украины.

Отметим, что чемпионат Украины вошел в календарь Международного союза велосипедистов (UCI).

В категории элита борьба за победу развернулась между двумя ведущими триалистами Украины: Владиславом Кратом, представлявшим Полтаву, и Владиславом Чернишем из Харькова. В итоге чемпионом страны уже в третий раз стал Владислав Крат, а Владислав Черныш завершил соревнования вторым. Именно они, как правило, представляют Украину на международной арене. Победа Владислава Крата в конечном итоге оказалась довольно уверенной: 29 штрафных баллов против 38 у Владислава Черныша. Третья позиция досталась Яну Соколовскому из Ровно. Зацепиться за «золото» или «серебро» с 86-ю штрафными очками у него, впрочем, шансов не было.

«Развитие триала в Украине - отличный пример того, как люди без лишних слов и пафоса берут дело в свои руки и выводят его на новый уровень. Я очень благодарен Александру Крату за его инициативу. Проект KraTriaLand - именно то, что движет украинский велоспорт вперед. Думаю, что велотриал относится к тем молодым и прогрессирующим дисциплинам, тренды развития которых нам ни в коем случае нельзя упустить. К счастью, у нас есть талантливые спортсмены, которые увлечены своим делом и развиваются из года в год», - отметил президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Велотриал - довольно молодой экстремальный вид спорта пришел к нам из Испании. Это дисциплина маунтинбайка, которая заключается в преодолении препятствий на велосипеде. Препятствия могут быть самыми разными, естественными или искусственными: парапеты, камни, бревна, доски и т. д. Главной целью является преодоление серии препятствий, не опираясь ногами, руками и другими частями тела на эти препятстчия. На сегодняшний день велотриал - довольно известный вид экстремального спорта. Проводятся крупные мировые соревнования. Сейчас основные центры триала - Франция, Испания, Англия, Бельгия, Швейцария, Германия и некоторые другие страны Европы. В последнее время триал становится все более популярным, уровень спортсменов растет все быстрее и ставятся немыслимые рекорды: прыжок с места через планку на высоте 142 см и многие другие.



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