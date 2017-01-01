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Любовь Басова и Андрей Винокуров подтвердили статус лидеров на львовском велотреке

Любовь Басова и Андрей Винокуров подтвердили статус лидеров на львовском велотреке

На крытом велотреке учебно-спортивной базы летних видов спорта МО Украины во Львове завершилась целая серия официальных представительских соревнований по велосипедному спорту (трек): международные рейтинговые соревнования «Гран-При Галичины-2017», открытый «Кубок Львова», Кубок Украины (в командной гонке, мэдисон) и чемпионат Украины по велосипедному спорту (олимпийские номера программы; юноши, девушки), сообщает пресс-служба НОК Украины.

Во Львов приехали посоревноваться 130 велосипедистов из Украины, Азербайджана, России, Литвы, Польши, Словакии и ведущие велосипедисты сборных команд областей Украины.

Соревнования проходили по правилам Международного союза велосипедистов (UCI).

В такой когорте спортсменов отличились и представители львовской школы велоспорта Анна Соловей, Татьяна Климченко, Андрей Куценко, Роман Гладыш, Владимир Бучинский, Тадей-Иван Чабанец и др.

Среди лучших на Львовском велотреке были:

- В спринте среди женщин: Любовь Басова (Украина, Луганская обл.), Урсула Лос (Польша), Юлита Ягодзинская (Польша);

- В кейрине среди женщин: Любовь Басова (Украина, Луганская обл.), Юлита Ягодзинская (Польша), Марлена Карвацкий (Польша);

- В скрэтчи среди мужчин Владислав Погорелов (Украина, Николаевская обл.), Роман Гладыш (Украина, Львовская обл.), Кормянский Владислав (Украина, Винницкая обл.)
- В скрэтчи среди женщин Анна Соловей (Украина, Львовская обл.), Валерия Кононенко (Украина, Донецкая обл.), Оливия Балешюте (Литва)

- В кейрине среди мужчин: Андрей Винокуров (Украина, Харьковская обл.), Владимир Бучинский (Украина, Львовская обл.), Сергей Омельченко (Азербайджан)

- В гите на 1000 метров среди мужчин Максим Лопатюк (Украина, Николаевская обл.), Андрей Куценко (Украина, Львовская обл.), Тадй-Иван Чабанец (Украина, Львовская обл.)

- В спринте среди мужчин: Андрей Винокуров (Украина, Харьковская обл.), Сваюнас Йонаускас (Литва), Чабанец Тадей-Иван (Украина, Львовская обл.).

- В мэдисоне среди женщин: Виктория Бондарь, Анна Нагорная (Украина, Николаевская обл.) Оксана Клячина (Украина, Киевская обл.), Татьяна Климченко (Украина, Львовская обл.) Юлия Бирюкова, Диана Галик (Украина, Львовская обл.).

- В гонке по очкам среди юниоров Александр Кривич (Украина, Львовская обл.), Олег Канака (Украина, Львовская обл.), Мартин Чрен (Словакия).

- В омниуме среди мужчин: Роман Гладыш (Украина, Львовская обл.), Адриан Теклински (Польша), Владислав Кременской (Украина, Винницкая обл.)

- В скрэтчи среди юниоров Александр Кривич (Украина, Львовская обл.), Олег Канака (Украина, Львовская обл.), Назар Покойовый (Украина, Тернопольская обл.)
- В скрэтчи среди юниорок Ольга Кулинич (Украина, Киевская обл.), Виктория Шимскуте (Литва), Петра Махалкова (Словакия).
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