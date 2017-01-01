Бельгиец Дилан Тойнс победил на третьем этапе велогонки «Тур Польши»

В Польше на ежегодной шоссейной многодневной велогонке Мирового тура «Тур Польши» прошел третий этап.



Победил бельгийский велогонщик Дилан Тойнс (BMC), проехав 161 км за 3 часа 51 минуту 41 секунду. Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), оба со временем победителя.



В общем зачете многодневки, после трех этапов, в лидеры вышел Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и опережает на 6 секунд, поднявшегося на второе место Дилана Тойнса (BMC). На третью позицию вышел Рафал Майка (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 12 секунд.



Велошоссе. Мировой тур. Тур Польши. 31 июля

Третий этап. Явожно — Щирк. 161 км

1. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 3:51.41

2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) — то же время

3. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)



Общий зачет (после трех этапов)

1. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) — 10.03,02

2. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 0.06

3. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) — 0.12

В Польше на ежегодной шоссейной многодневной велогонке Мирового тура «Тур Польши» прошел третий этап.Победил бельгийский велогонщик Дилан Тойнс (BMC), проехав 161 км за 3 часа 51 минуту 41 секунду. Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), оба со временем победителя.В общем зачете многодневки, после трех этапов, в лидеры вышел Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и опережает на 6 секунд, поднявшегося на второе место Дилана Тойнса (BMC). На третью позицию вышел Рафал Майка (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 12 секунд.1. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 3:51.412. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) — то же время3. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)1. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) — 10.03,022. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 0.063. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) — 0.12