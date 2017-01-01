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Бельгиец Дилан Тойнс победил на третьем этапе велогонки «Тур Польши»

Бельгиец Дилан Тойнс победил на третьем этапе велогонки «Тур Польши»

В Польше на ежегодной шоссейной многодневной велогонке Мирового тура «Тур Польши» прошел третий этап. 

Победил бельгийский велогонщик Дилан Тойнс (BMC), проехав 161 км за 3 часа 51 минуту 41 секунду. Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), оба со временем победителя.

В общем зачете многодневки, после трех этапов, в лидеры вышел Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и опережает на 6 секунд, поднявшегося на второе место Дилана Тойнса (BMC). На третью позицию вышел Рафал Майка (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 12 секунд.

Велошоссе. Мировой тур. Тур Польши. 31 июля
Третий этап. Явожно — Щирк. 161 км
1. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 3:51.41
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) — то же время
3. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)

Общий зачет (после трех этапов)
1. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) — 10.03,02
2. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – 0.06
3. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) — 0.12
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