Яна Беломоина - чемпионка Европы в кросс-кантри

В итальянском Дарфо-Боарио-Терме прошел чемпиона Европы в олимпийской дисциплине кросс-кантри.



Украинка Яна Беломоина завоевала золото с результатом 1 час 24 минуты 35 секунд. Украинка не оставила шансов своим соперницам, опередив ближайшую преследовательницу швейцарку Линдуа Индерганд, ставшую серебряным призером? на три с половиной минуты. Бронзу взяла норвежка Рита Дале Флесьяа, проигравшая Беломоиной более 4 минут.

Вторая украинка Наталья Кромпец финишировала 17-й, отстав от чемпионки на 10 минут 41 секунду.



У мужчин первенствовал швейцарец Флориан Фогель (1:24.07). Серебряным призером стал француз Жульен Абсалон, проигравший победителю 10 секунд, бронза досталась немцу Мануэлю Фумику - +0.47.

Лучшим среди украинцев был Дмитрий Титаренко, который занял 36-е место, проиграв победителю более 10 минут.



Велоспорт. Чемпионат Европы. Дарфо-Боарио-Терме (Италия).

Кросс-кантри. Женщины.

1. Яна Беломоина (Украина) – 1:24.35

2. Линда Индерганд (Швейцария) – 1:28.00

3. Рита Дале Флесьяа (Норвегия) – 1:28.43

…

17. Наталлья Кромпец (Украина) – 1:35.16

Ирина Попова (Украина) – не стартовала



Кросс-кантри. Мужчины.

1. Флориан Фогель (Швейцария) - 1:24.07

2. Жульен Абсалон (Франция) – 1:24.17

3. Мануэль Фумик (Германия) – 1:24.47

…

36. Дмитрий Титаренко (Украина) – 1:34.16

42. Артем Шевцов (Украина) – отставание 2 круга

46. Тимур Русия (Украина) – отставание 3 круга

51. Виктор Водолага (Украина) – отставание 4 круга

В итальянском Дарфо-Боарио-Терме прошел чемпиона Европы в олимпийской дисциплине кросс-кантри.Украинказавоевала золото с результатом 1 час 24 минуты 35 секунд. Украинка не оставила шансов своим соперницам, опередив ближайшую преследовательницу швейцарку Линдуа Индерганд, ставшую серебряным призером? на три с половиной минуты. Бронзу взяла норвежка Рита Дале Флесьяа, проигравшая Беломоиной более 4 минут.Вторая украинка Наталья Кромпец финишировала 17-й, отстав от чемпионки на 10 минут 41 секунду.У мужчин первенствовал швейцарец Флориан Фогель (1:24.07). Серебряным призером стал француз Жульен Абсалон, проигравший победителю 10 секунд, бронза досталась немцу Мануэлю Фумику - +0.47.Лучшим среди украинцев был Дмитрий Титаренко, который занял 36-е место, проиграв победителю более 10 минут.2. Линда Индерганд (Швейцария) – 1:28.003. Рита Дале Флесьяа (Норвегия) – 1:28.4317. Наталлья Кромпец (Украина) – 1:35.16Ирина Попова (Украина) – не стартовала1. Флориан Фогель (Швейцария) - 1:24.072. Жульен Абсалон (Франция) – 1:24.173. Мануэль Фумик (Германия) – 1:24.4736. Дмитрий Титаренко (Украина) – 1:34.1642. Артем Шевцов (Украина) – отставание 2 круга46. Тимур Русия (Украина) – отставание 3 круга51. Виктор Водолага (Украина) – отставание 4 круга