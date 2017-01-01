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Яна Беломоина - чемпионка Европы в кросс-кантри

Яна Беломоина - чемпионка Европы в кросс-кантри

В итальянском Дарфо-Боарио-Терме прошел чемпиона Европы в олимпийской дисциплине кросс-кантри.

Украинка Яна Беломоина завоевала золото с результатом 1 час 24 минуты 35 секунд. Украинка не оставила шансов своим соперницам, опередив ближайшую преследовательницу швейцарку Линдуа Индерганд, ставшую серебряным призером? на три с половиной минуты. Бронзу взяла норвежка Рита Дале Флесьяа, проигравшая Беломоиной более 4 минут.
Вторая украинка Наталья Кромпец финишировала 17-й, отстав от чемпионки на 10 минут 41 секунду.

У мужчин первенствовал швейцарец Флориан Фогель (1:24.07). Серебряным призером стал француз Жульен Абсалон, проигравший победителю 10 секунд, бронза досталась немцу Мануэлю Фумику - +0.47.
Лучшим среди украинцев был Дмитрий Титаренко, который занял 36-е место, проиграв победителю более 10 минут.
 
Велоспорт. Чемпионат Европы. Дарфо-Боарио-Терме (Италия).
Кросс-кантри. Женщины.
1. Яна Беломоина (Украина) – 1:24.35
2. Линда Индерганд (Швейцария) – 1:28.00
3. Рита Дале Флесьяа (Норвегия) – 1:28.43

17. Наталлья Кромпец (Украина) – 1:35.16
Ирина Попова (Украина) – не стартовала

Кросс-кантри. Мужчины.
1. Флориан Фогель (Швейцария) - 1:24.07
2. Жульен Абсалон (Франция) – 1:24.17
3. Мануэль Фумик (Германия) – 1:24.47

36. Дмитрий Титаренко (Украина) – 1:34.16
42. Артем Шевцов (Украина) – отставание 2 круга
46. Тимур Русия (Украина) – отставание 3 круга
51. Виктор Водолага (Украина) – отставание 4 круга
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