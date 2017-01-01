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«Тур де Франс». Грёневеген выиграл 21-й этап, Фрум победил в общем зачете; Гривко - 120-й (+Видео)
Сегодня, 23 июля, на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел заключительный, 21-й этап, с финишем на Елисейских полях в Париже.

Дилан Грёневеген (Нидерланды, Team LottoNL-Jumbo)

Победил голландский велогонщик Дилан Грёневеген (Team LottoNL-Jumbo), проехав 103 км за 2 часа 25 минут 39 секунд. Вторым стал немец Андре Грайпель (Lotto Soudal), третьим – норвежец Эдвальд Буассон Хаген (Dimension Data).

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 107-м со временем победителя.

. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)


В итоговой генеральной классификации победу одержал британец Кристофер Фрум (Sky), второе место занял колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) - +0.54. Тройку призеров замкнул француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale) - + 2.20.
 
Андрей Гривко занял итоговое 120-е место, с отставанием от победителя многодневки - 3 часа 32 минуты 14 секунд.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 23 июля
20-й этап. Монжерон – Париж, Елисейские поля. 103 км
1. Дилан Грёневеген (Нидерланды, Team LottoNL-Jumbo) – 2:25.39
2. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же время
3. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)
4. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)
5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)
6. Борут Божич (Словения, Bahrain Merida)

107. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana)
 
Итоговая генеральная классификация
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 86:20.55
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.54
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) -+2.20
4. Микель Ланда (Испания, Sky) - +2.21
5. Фабио Ару (Италия, Astana) – +3.05
6. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +4.42
7. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +6.14
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 8.20
9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) –+ 8.49
10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) - +8.49

120.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +3:32.14




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