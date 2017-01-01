«Тур де Франс». Грёневеген выиграл 21-й этап, Фрум победил в общем зачете; Гривко - 120-й (+Видео)



Сегодня, 23 июля, на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел заключительный, 21-й этап, с финишем на Елисейских полях в Париже. Победил голландский велогонщик Дилан Грёневеген (Team LottoNL-Jumbo), проехав 103 км за 2 часа 25 минут 39 секунд. Вторым стал немец Андре Грайпель (Lotto Soudal), третьим – норвежец Эдвальд Буассон Хаген (Dimension Data).



Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 107-м со временем победителя.

Победил голландский велогонщик Дилан Грёневеген (Team LottoNL-Jumbo), проехав 103 км за 2 часа 25 минут 39 секунд. Вторым стал немец Андре Грайпель (Lotto Soudal), третьим – норвежец Эдвальд Буассон Хаген (Dimension Data).Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 107-м со временем победителя.

В итоговой генеральной классификации победу одержал британец Кристофер Фрум (Sky), второе место занял колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) - +0.54. Тройку призеров замкнул француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale) - + 2.20.



Андрей Гривко занял итоговое 120-е место, с отставанием от победителя многодневки - 3 часа 32 минуты 14 секунд.



Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 23 июля

20-й этап. Монжерон – Париж, Елисейские поля. 103 км

1. Дилан Грёневеген (Нидерланды, Team LottoNL-Jumbo) – 2:25.39

2. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же время

3. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)

4. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)

5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)

6. Борут Божич (Словения, Bahrain Merida)

…

107. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana)



Итоговая генеральная классификация

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 86:20.55

2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.54

3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) -+2.20

4. Микель Ланда (Испания, Sky) - +2.21

5. Фабио Ару (Италия, Astana) – +3.05

6. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +4.42

7. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +6.14

8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 8.20

9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) –+ 8.49

10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) - +8.49

…

120. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +3:32.14









В итоговой генеральной классификации победу одержал британец Кристофер Фрум (Sky), второе место занял колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) - +0.54. Тройку призеров замкнул француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale) - + 2.20.Андрей Гривко занял итоговое 120-е место, с отставанием от победителя многодневки - 3 часа 32 минуты 14 секунд.1. Дилан Грёневеген (Нидерланды, Team LottoNL-Jumbo) – 2:25.392. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же время3. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)4. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)6. Борут Божич (Словения, Bahrain Merida)107. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana)1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 86:20.552. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.543. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) -+2.204. Микель Ланда (Испания, Sky) - +2.215. Фабио Ару (Италия, Astana) – +3.056. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +4.427. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +6.148. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 8.209. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) –+ 8.4910. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) - +8.49120. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +3:32.14