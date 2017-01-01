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Поляк Боднар выиграл «разделку» на «Тур де Франс»; Гривко – 57-й (+Видео)

Поляк Боднар выиграл «разделку» на «Тур де Франс»; Гривко – 57-й (+Видео)

Вчера, 21 июля, на велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел предпоследний, 20-й этап - индивидуальная гонка с раздельным стартом на 22,5 км.

Победил польський велогонщик Мачей Боднар (Bora-Hansgrohe), проехав дистанцию за 28 минут 15 секунд. Вторым стал его соотечественник Михал Квятковски (Sky) с отставанием в 1 секунду, третьим – британец Кристофер Фрум (Sky) –+ 0.06

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, занял 57-е место, с отставанием от победителя в 2 минуты 10 секунд.

В общем зачете многодневки, после 20-ти этапов, лидерство сохранил британец Кристофер Фрум (Великобритания, Sky), на второе место вернулся колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) - +0.54, обойдя француза Ромена Барде (AG2R La Mondiale) - + 2.20.
 
Андрей Гривко поднялся на одну позицию и теперь занимает 120-е место, проигрывая лидеру  многодневки 3 часа 32 минуты 14 секунд.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 22 июля
20-й этап. Марсель  (Франция). 22.5 км
1. Мачей Боднар (Польша, Bora-Hansgrohe) – 28.15
2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – +0.01
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) –+ 0.06
4. Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) – +0.14
5. Дэрил Импи (ЮАР, ORICA-Scott) – +0.20
6. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – +0.21
7. Никиас Арндт (Германия, Sunweb) - +0.28
8. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,31
9. Штефан Кюнг (Швеция) - +0.34
10. Сильван Шаванель (Франция, Direct Energie) - +0.37

15. Микель Ланда (Испания, Sky) – +0.51
19. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – +1.09
22. Фабио Ару (Италия, «Астана») – +1.16
32. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +1.34
33. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates)
40. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)  – +1.52
52. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +2.03)

57. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana)  - +2.10

Генеральная классификация (после 20-ти этапов)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 83:55.16
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.54
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) -+2.20
4. Микель Ланда (Испания, Sky) - +2.21
5. Фабио Ару (Италия, Astana) – +3.05
6. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +4.42
7. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +6.14
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 8.20
9. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) - +8.49
10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – +9.25

120.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +3:32.14

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