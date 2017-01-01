Кристофер Фрум: Сделаю все возможное, чтобы выиграть субботнюю «разделку» на «Тур де Франс»

Британский гонщик из команды Sky Кристофер Фрум заявил, что делает ставку на 20-й этап «Тур де Франс».



«Конечно, было бы неплохо выиграть 18-й этап, но главная цель – сосредоточиться на желтой майке, - приводит слова Фрума Cycling News. Если я доберусь до Парижа в ней, то мне не о чем будет жалеть на этом «Туре».



Теперь я сделаю все возможное, чтобы выиграть «разделку» в субботу. Я уже посмотрел профиль гонки. Это очень быстрые 22 километра. Я выложусь по максимуму.



Если эта «разделка» сложится так же, как и в Дюссельдорфе, то я буду выше остальных генеральщиков, но мы все еще очень близко друг к другу и случиться может все что угодно», – отметил Фрум.







Напомним, 32-летний Фрум является победителем «Тур де Франс» 2013, 2015 и 2016 годов. Британский гонщик из команды Sky Кристофер Фрум заявил, что делает ставку на 20-й этап «Тур де Франс».«Конечно, было бы неплохо выиграть 18-й этап, но главная цель – сосредоточиться на желтой майке, - приводит слова Фрума Cycling News. Если я доберусь до Парижа в ней, то мне не о чем будет жалеть на этом «Туре».Теперь я сделаю все возможное, чтобы выиграть «разделку» в субботу. Я уже посмотрел профиль гонки. Это очень быстрые 22 километра. Я выложусь по максимуму.Если эта «разделка» сложится так же, как и в Дюссельдорфе, то я буду выше остальных генеральщиков, но мы все еще очень близко друг к другу и случиться может все что угодно», – отметил Фрум. Кристофер Фрум лидирует в общем зачете «Тур де Франс» после 18-ти этапов.Напомним, 32-летний Фрум является победителем «Тур де Франс» 2013, 2015 и 2016 годов.