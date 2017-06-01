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Француз Баргиль победил на 18-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 91-й (+Видео)

Француз Баргиль победил на 18-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 91-й (+Видео)

На велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел 18-й, заключительный горный этап с финишем в подъем высшей категории.

Победил французский велогонщик Уоррен Баргиль (Sunweb), проехав 179,5 км за 4 часа 40 минут 33 секунды. Вторым стал колумбиец Йон Дарвин Атапума (UAE Team Emirates), третьим - француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale), оба проиграли победителю 20 секунд.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 97-м, с отставанием от победителя в 13 минуты 50 секунд.

В общем зачете многодневки, после 18-ти этапов, лидерство сохранил британец Кристофер Фрум (Великобритания, Sky). На второе место поднялся  француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale), оттеснив на третью позицию колумбийца Ригоберто Урана (Cannondale-Drapac).
 
Андрей Гривко по-прежнему занимает занимает 122-е место, проигрывая лидеру 3 часа  - 3 часа 30 минут 10 секунд.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 20 июля
18-й этап. Бриансон – Коль д’Изоар (Франция). 179,5 км
1. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 4:40.33
2. Йон Дарвин Атапума (Колумбия, UAE Team Emirates) –отставание +0.20
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – то же отставание
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)
6. Микель Ланда (Испания, Sky) – +0.32
7. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – +0.37
8. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – _0.39
9. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – +0.59
10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – +1.09
11. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +1.18

13. Фабио Ару (Италия, «Астана») – +1.22

91. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +23.50

Генеральная классификация (после 18-ти этапов)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 77:0819
2. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) -+0.23
3. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.29
4. Микель Ланда (Испания, Sky) - +1.36
5. Фабио Ару (Италия, Astana) – +1.55
6. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2.56
7. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +4.46
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 6.52
9. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) - +8.22
10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – +8.34

122.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +3:30.10



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