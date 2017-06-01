Словенец Роглич победил на 17-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 112-й (+Видео)

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 19 июля

На велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел 17-й, королевский горный этап в Альпах с преодолением наивысшей точки многодневки – Коль дю Галибье (2642 м над уровнем моря).Победу праздновал словенский велогонщик Примож Роглич (LottoNl-Jumbo), проехав 183 км за 5 часов 7 минут 41 секунду. Вторым стал колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), проиграв победителю 1 минуту 13 секунд. Первую тройку замкнул британец Кристофер Фрум (Sky) с тем же отставанием.Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 112-м, с отставанием от победителя в 33 минуты 41 секунду.В общем зачете многодневки, после 17-ти этапов, лидерство сохранил британец Кристофер Фрум (Великобритания, Sky). На второе место с четвертого поднялся Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) - +0.27. Третью позицию по-прежнему занимает француза Ромен Барде (AG2R La Mondiale)Андрей Гривко поднялся на одну позицию и теперь занимает 122-е место, проигрывая лидеру 3 часа - 2 часа 6 минут 40 секунд.1. Примож Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – 5:07.412. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – отставание 1.133. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же отставание4. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)5. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb)6. Микель Ланда (Испания, Sky) – +1.167. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +1.438. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – +1.449. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates)10. Фабио Ару (Италия, Astana)112. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +33.411. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 73:27.262. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.273. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)4. Фабио Ару (Италия, Astana) – +0.535. Микель Ланда (Испания, Sky) - +1.246. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2.377. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +4.078. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 6.359. Дамиано Карузо (Италия, BMC) - +7.4510. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) - +8.52122. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +3:06.40