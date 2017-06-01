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Словенец Роглич победил на 17-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 112-й (+Видео)

Словенец Роглич победил на 17-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 112-й

На велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел 17-й, королевский горный этап  в Альпах с преодолением наивысшей точки многодневки – Коль дю Галибье (2642 м над уровнем моря).

Победу праздновал словенский велогонщик Примож Роглич (LottoNl-Jumbo), проехав 183 км за 5 часов 7 минут 41 секунду. Вторым стал колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), проиграв победителю 1 минуту 13 секунд. Первую тройку замкнул британец Кристофер Фрум (Sky) с тем же отставанием.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 112-м, с отставанием от победителя в 33 минуты 41 секунду.

В общем зачете многодневки, после 17-ти этапов, лидерство сохранил британец Кристофер Фрум (Великобритания, Sky). На второе место с четвертого поднялся Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) - +0.27. Третью позицию по-прежнему занимает француза Ромен Барде (AG2R La Mondiale)
 
Андрей Гривко поднялся на одну позицию и теперь занимает 122-е место, проигрывая лидеру 3 часа  - 2 часа 6 минут 40 секунд.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 19 июля
17-й этап. Ла-Мюр – Серр-Шевалье (Франция). 183 км
1. Примож Роглич (Словения, LottoNl-Jumbo) – 5:07.41
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – отставание 1.13
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же отставание
4. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
5. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb)
6. Микель Ланда (Испания, Sky) – +1.16
7. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +1.43
8. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – +1.44
9. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates)
10. Фабио Ару (Италия, Astana)

112. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +33.41

Генеральная классификация (после 17-ти этапов)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 73:27.26
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.27
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
4. Фабио Ару (Италия, Astana) – +0.53
5. Микель Ланда (Испания, Sky) - +1.24
6. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2.37
7. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +4.07
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 6.35
9. Дамиано Карузо (Италия, BMC) - +7.45
10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) - +8.52

122.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +3:06.40


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