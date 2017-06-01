Австралиец Мэттюьс победил на 16-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 69-й (+Видео)

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 18 июля

На многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел 16-й этап с вершинами третьей и четвертой категорий..Победил австралийский велогонщик Майкл Мэттюьс (Sunweb), проехав 165 км за 3 часа 38 минут 15 секунд. Вторым стал норвежец Эдвальд Буассон Хаген (Dimension Data), третьим – немец Джон Дегенкольб (Trek – Segafredo), оба со временем победителя.Отметим, что для Мэттюса это второй победный этап на многодневке. Ранее он первенствовал на 14-м этапе.Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 69-м, с отставанием от победителя в 1 минуту 58 секунд.В общем зачете многодневки, после 16-ти этапов, лидерство сохранил британец Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) и по-прежнему опережает итальянца Фабио Ару (Astana) на 18 секунд, француза Ромена Барде (AG2R La Mondiale) на 23.Андрей Гривко поднялся на 12 позиций и теперь занимает 123-е место с отставанием от лидера - 2 часа 34 минуты 8 секунд.1. Майкл Мэттюьс (Австралия, Sunweb) – 3.38,152. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) – то же время3. Джон Дегенкольб (Германия, Trek – Segafredo)4. Грег Ван Авермат (Голландия, BMC Racing Team)5. Кристоф Лапорте (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)6. Йенс Кеукелейре (Бельгия, ORICA-Scott)7. Тони Галлопин (Фоагция, Lotto Soudal,)8. Тисж Бенут (Бульгия, Lotto Soudal)9. Мачей Боднар (Польша, Bora-Hansgrohe)10. Ромен Харди (Франция, Fortuneo - Vital Concept12. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)13. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)14. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)15. Микель Ланда (Испания, Sky)16. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)17. Дамиано Карузо (Италия, BMC)18. Фабио Ару (Италия, Astana)69. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +1.581. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 68:18.362. Фабио Ару (Италия, Astana) – +0.183. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.234. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.295. Микель Ланда (Испания, Sky) - +1.176. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +2.027. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +2.038. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 6.009. Дамиано Карузо (Италия, BMC) - +6.05Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – +5.3710. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +6.1611. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – +7.10123. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +2:34.08