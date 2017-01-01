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Голландец Моллема победил на 15-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 89-й (+Видео)

Голландец Моллема победил на 15-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 89-й

На многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел 15-й, горный этап с четырьмя категорийными вершинами.

Победил голландский велогонщик Бауке Моллема (Trek-Segafredo), прехав дистанцию 189,5 км за 4 часа 41 минуту 47 секунд. Вторым стал итальянец Диего Улисси Emirates), проиграв победителю 19 секунд. Первую тройку замкнул француз Тони Галлопан (Lotto Soudal) с тем же отставанием.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 89-м, с отставанием от победителя в18 секунд.

В общем зачете многодневки, после 15-ти этапов, лидерство сохранил британец Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) и по-прежнему опережает итальянца Фабио Ару (Astana) на 18 секунд, француза Ромена Барде (AG2R La Mondiale) на 23.
 
Андрей Гривко поднялся на 12 позиций и теперь занимает 135-е место с отставанием от лидера - 2 часа 32 минуты 10 секунд.

В понедельник, 17 июля, у гонщиков день отдыха.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 16 июля
15-й этап. Лессак-Северак-л’Эглиз – Ле-Пюи-ан-Веле (Франция). 189.5 км
1. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 4:41.47
2. Диего Улисси (Италия, Emirates) – отставание 0.19
3. Тони Галлопан (Франция, Lotto Soudal) – то же отставание
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo)
5. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – +0.23
6. Николас Роч (Ирландия, BMC) –  +1.00
7. Лилиан Калмеян (Франция) - +1.04
8. Ян Бакелантс (Бельгия, AG2R La Mondiale)
9. Тибо Пино (Франция, FDJ)
0. Серж Паувел (Бельгия, Dimension Data)

89. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +18.00

Генеральная классификация (после 15-ти этапов)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +64:40.21
2. Фабио Ару (Италия, Astana) – +0.18
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.23
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.29
5. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +1.12
6. Микель Ланда (Испания, Sky) - +1.17
7. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +2.02
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 5.09
9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5.37
10. Дамиано Карузо (Италия, BMC) - +6.05

135.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +2:32.10



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