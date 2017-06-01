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Австралиец Мэттьюс победил на 14-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 150-й (+Видео)

Австралиец Мэттьюс победил на 14-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 150-й

На многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел 14-й этап с с двумя вершинами третьей категории.

Победил австрплийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Sunweb), проехав 181,5 км за 4 часа 21 минуту 56 секунд. Вторым со временем победителя финишировал бельгиец Грег ван Авермет (ВМС). Первую тройку замкнул норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), проиграв победителю одну секунду.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 150-м, с отставанием от победителя 13 минут 17 секунд.

В общем зачете многодневки, после 14-ти этапов, в лидеры вышел британец Кристофер Фрум (Великобритания, Sky), сместив на вторую строчку итальянца Фабио Ару (Astana). Третью позицию по-прежнему занимает француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale).
 
Андрей Гривко потерял семь позиций и опустился на 147-е место с отставанием от лидера - 2 часа 20 минут 35 секунд.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 15 июля
14-й этап. Бланьяк – Родез (Франция). 181,5 км
1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – 4:21.56
2. Грег ван Авермет (Бельгия, ВМС) – то же время
3. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) – отставание 0.01
4. Филиппе Жильбер (Франция, Quick-Step Floors) – то же отставание
5. Джей Маккартни (Австралия, Bora-Hansgrohe)
6. Санни Колбрелли (Италия, Bahrain-Merida)
7. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
8. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
9. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)
10. Тьеж Бенут (Бельгия, Lotto Soudal) - +0.05

150. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +13.17

Генеральная классификация (после 14-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +59:52.09
2. Фабио Ару (Италия, Astana) – +0.19
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.23
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.29
5. Микель Ланда (Испания, Sky) - +1.17
6. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +1.26
7. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +2.02
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.22
9. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 5.09
10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5.37

147.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +2:20.35

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