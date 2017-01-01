«Тур де Франс». Уран оштрафован на 20 секунд за то, что взял питание на запрещенном участке трассы

Колумбийский гонщик Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) получил 20-секундный штраф за то, что во время 12-го этапа «Тур де Франс» взял бутылочку с питанием на непредназначенном для этого участке трассы.За 5 км до финиша Уран взял питание от поставщика команды Cannondale-Drapac. По правилам гонщик может употреблять питание не позже, чем за 20 км до финиша.Француз Ромен Барде тоже взял бутылочку, но ему ее протянул зритель, что правилами не запрещено. Спортсмены берут на себя ответственность за содержимое бутылочки, если принимают помощь от болельщиков.В итоге к результату Урана в общем зачете было прибавлено 20 секунд, он остался на 4-м месте в генеральной классификации. Помимо колумбийца, штраф получили новозеландец Джордж Беннетт (Lotto NL-Jumbo) и бельгиец Серж Паувельс (Dimension Data).