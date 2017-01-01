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Француз Барги победил на 13-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 174-й (+Видео)

Француз Барги победил на 13-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 174-й

На многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел 13-й, горный, этап с тремя подъемами первой категории.
 
Победил французский велогонщик Уоррен Барги (Sunweb), проехав дистанцию 101 км за 2 часа 36 минут 29 секунд. Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третьим – испанец Альберто Контадор (Trek-Segafredo), оба со временем победителя.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 174-м, проиграв победителю 21 минуту 5 секунд.

В общем зачете многодневки, после 13-ти этапов, лидерство сохранил итальянец Фабио Ару (Astana), который по-прежнему опережает британца Кристофера Фрума (Sky) на 6 секунд, француза Ромена Барде (AG2R La Mondiale) – на 25.
 
Андрей Гривко потерял десять позиций и опустился на 140-е место с отставанием от лидера - 2 часа 7 минут.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 14 июля
13-й этап. Сен-Жирон – Фуа (Франция). 101 км
1. Уоррен Барги (Франция, Sunweb) – 2:36.29
2. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – то же время
3. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,02
5. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,39
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
7. Михал Квятковски (Польша, Sky)
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
9.  Фабио Ару (Италия, «Астана»)
10. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)
11. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)

174. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +21.05

Генеральная классификация (после 13-го этапа)
1. Фабио Ару (Италия, Astana) – 55:30.06
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +0.06
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.25
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.35
5. Микель Ланда (Испания, Sky) - +1.09
6. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +1.32
7. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +2.04
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.07
9. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 4.51
10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5,22

140.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +2:07.25


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