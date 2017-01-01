Контадор: Победить в генерале «Тур де Франс» будет нереально, я не в лучшей форме

Испанский велогонщик Trek-Segafredo Альберто Контадор считает, что не сможет побороться за общий зачет «Тур де Франс»-2017.



«Это был трудный день. Я старался, но мне сложно было удержаться. Сегодня утром было плохое самочувствие, боль, а этап был трудный на протяжении многих километров.



Сейчас нам следует подумать о победе на этапах, победить в генерале – невозможно. И тут дело не только в отставании, просто я не в лучшей форме», – сказал Контадор.



В общем зачете «Тур де Франс», после 12-ти этапов,



Напомним, Контадор является двукратным победителем «Тур де Франс» (2007, 2009). Испанский велогонщик Trek-Segafredo Альберто Контадор считает, что не сможет побороться за общий зачет «Тур де Франс»-2017.«Это был трудный день. Я старался, но мне сложно было удержаться. Сегодня утром было плохое самочувствие, боль, а этап был трудный на протяжении многих километров.Сейчас нам следует подумать о победе на этапах, победить в генерале – невозможно. И тут дело не только в отставании, просто я не в лучшей форме», – сказал Контадор.В общем зачете «Тур де Франс», после 12-ти этапов, Контадор идет на 11-м месте с отставанием от лидера - 7 минут 14 секунд.Напомним, Контадор является двукратным победителем «Тур де Франс» (2007, 2009).