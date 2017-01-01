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Контадор: Победить в генерале «Тур де Франс» будет нереально, я не в лучшей форме

Контадор: Победить в генерале «Тур де Франс» будет нереально, я не в лучшей форме

Испанский велогонщик Trek-Segafredo Альберто Контадор считает, что не сможет побороться за общий зачет «Тур де Франс»-2017.

«Это был трудный день. Я старался, но мне сложно было удержаться. Сегодня утром было плохое самочувствие, боль, а этап был трудный на протяжении многих километров.

Сейчас нам следует подумать о победе на этапах, победить в генерале – невозможно. И тут дело не только в отставании, просто я не в лучшей форме», – сказал Контадор.

В общем зачете «Тур де Франс», после 12-ти этапов, Контадор идет на 11-м месте с отставанием  от лидера - 7 минут 14 секунд.

Напомним, Контадор является двукратным победителем «Тур де Франс» (2007, 2009).
По материалам: Sports.ru
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