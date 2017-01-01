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Француз Барде победил на 12-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 132-й (+Видео)

Француз Барде победил на 12-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 132-й (+Видео)

На многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел 12-й этап. Гонщики преодолели горный маршрут в Пиренеях с финишем в подъем 2-й категории. Набор высоты на этапе составил 4600 м.
 
Победил французский велогонщик Ромен Барде (AG2R-La Mondiale), проехав дистанцию 214,5 км за 5 часов 49 минут 38 секунд и опередив на 2 секунды колумбийца Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) и итальянца Фабио Ару (Astana).

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал в общей группе 132-м, проиграв победителю 27 минут 42 секунды.

В общем зачете многодневки, после 12-ти этапов, в лидеры вышел Фабио Ару (Astana), сместив на второе место британца Кристофера Фрума (Sky). Третью позицию сохранил француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale) – +0.25.

Андрей Гривко поднялся на пять позиций и теперь занимает 130-е место с отставанием от лидера - 1 час 48 минут 8 секунд.





Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 13 июля
12-й этап. По — Пейрагюд (Франция). 214,5 км
1. Ромен Барде (Франция, AG2R-La Mondiale) – 5:49.38
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – +0.02
3. Фабио Ару (Италия, Astana) – то же отставание
4. Микель Ланда (Испания, Sky) – +0.05
5. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – +0.07
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) –+ 0.13
7. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +0.22
8. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – +0.27
9. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
10. Микель Ниеве (Испания, Sky) - +1.28

132. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +27.42

Генеральная классификация (после 12-го этапа)
1. Фабио Ару (Италия, Astana) – 52:51.49
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +0.06
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.25
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.55
5. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +1.41
6. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +2.13
7. Микель Ланда (Испания, Sky) - +2.55
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +4.01
9. Джордж Беннетт (Новая Зеландия) - +4.24
10. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – + 4.51
 …
130.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +1:48.08
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