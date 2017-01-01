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Француз Кальмежан победил на 8-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 155-й (+Видео)

Француз Кальмежан победил на 8-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 155-й

Вчера, 8 июля, на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел восьмой, горный, этап с тремя категорийными подъемами.
 
Победу праздновал французский велогонщик Лилиан Кальмежан (Direct Energie), проехав 187,5 км за 4 часа 30 минут 2+9 секунд. Вторым стал голландец Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo), проиграв победителю 37 секунд. Первую тройку замкнул француз Гийом Мартин (Wanty-Groupe Gobert) с отставанием в 50 секунд.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 155-м, проиграв победителю 31 минуту 34секунды.

В общем зачете многодневки по-прежнему лидирует британец Кристофер Фрум (Sky), опережая своего соотечественника и напарника по команде Герейнта Томаса на 0.12 секунд, итальянца Фабио Ару (Astana) – на 14.
 
Андрей Гривко потерял 23 позиции и опустился на 152-е место с отставанием от лидера  - 49 минут 47 секунд.



Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 8 июля
8-й этап. Доль – Ле Рус (Франция). 187,5 км
1. Лилиан Кальмежан (Франция, Direct Energie) – 4:30.29
2. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 0.37
3. Гийом Мартин (Франция, Wanty-Groupe Gobert) – 0.50
4. Николас Роч (Ирландия, BMC) – то же время
5. Роман Кройцигер (Чехия, Orica-Scott)
6. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
7. Майкл Вальгрен Андерсен (Дания, Astana)
8. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe
9. Натан Браун (США, Cannondale-Drapac)
10. Ромен Харди (Франция, Fortuneo – Oscaro)
...
155. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +31.34

Генеральная классификация (после восьмого этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 33:19.10
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) –  +0.12
3. Фабио Ару (Италия, Astana) – + 0.14
4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0.25
5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.39
6. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +0.43
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.47
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.52
9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.54
10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – +1.01

152.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +49.47
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