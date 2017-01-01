Француз Кальмежан победил на 8-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 155-й (+Видео)

Вчера, 8 июля, на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел восьмой, горный, этап с тремя категорийными подъемами.
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