Француз Кальмежан победил на 8-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 155-й (+Видео)

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 8 июля

Вчера, 8 июля, на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел восьмой, горный, этап с тремя категорийными подъемами.Победу праздновал французский велогонщик Лилиан Кальмежан (Direct Energie), проехав 187,5 км за 4 часа 30 минут 2+9 секунд. Вторым стал голландец Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo), проиграв победителю 37 секунд. Первую тройку замкнул француз Гийом Мартин (Wanty-Groupe Gobert) с отставанием в 50 секунд.Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 155-м, проиграв победителю 31 минуту 34секунды.В общем зачете многодневки по-прежнему лидирует британец Кристофер Фрум (Sky), опережая своего соотечественника и напарника по команде Герейнта Томаса на 0.12 секунд, итальянца Фабио Ару (Astana) – на 14.Андрей Гривко потерял 23 позиции и опустился на 152-е место с отставанием от лидера - 49 минут 47 секунд.1. Лилиан Кальмежан (Франция, Direct Energie) – 4:30.292. Роберт Гесинк (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 0.373. Гийом Мартин (Франция, Wanty-Groupe Gobert) – 0.504. Николас Роч (Ирландия, BMC) – то же время5. Роман Кройцигер (Чехия, Orica-Scott)6. Фабио Ару (Италия, «Астана»)7. Майкл Вальгрен Андерсен (Дания, Astana)8. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe9. Натан Браун (США, Cannondale-Drapac)10. Ромен Харди (Франция, Fortuneo – Oscaro)...155. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +31.341. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 33:19.102. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.123. Фабио Ару (Италия, Astana) – + 0.144. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0.255. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.396. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +0.437. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.478. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.529. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.5410. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – +1.01152. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +49.47