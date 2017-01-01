Китель одержал вторую победу подряд выиграв 7-й этап «Тур де Франс»; Гривко – 140-й (+Видео)

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 7 июля

Сегодня, 6 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел седьмой, равнинный этап по дорогам Франции.Второй этап подряд выиграл немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), проехав 213,5 км за 5 часов 3 минуты 18 секунды. Вторым стал норвежец Эдвальд Буассон Хаген (Dimension Data), третьим – австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb)Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 140-м, проиграв победителю 36 секунд.В общем зачете многодневки первая десятка изменений не претерпела. Возглавляет зачет британец Кристофер Фрум (Sky), по-прежнему опережая своего соотечественника и напарника по команде Герейнта Томаса на 0.12 секунд, итальянца Фабио Ару (Astana) – на 14.Андрей Гривко потерял одну позицию и опустился на 129-ю строчку с отставанием от лидера 19 минут 3 секунды.1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 5:03.182. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) – то же время3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb)4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)5. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)6. Дилан Груневеген (Голландия, Lotto NL-Jumbo)7. Рудигер Селиг (Германия, Bora-Hansgrohe).8. Насер Буанни (Франция, Cofidis)...9. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)10. Даниэль Маклей (Великобритания, Fortuneo – Oscaro)140. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +0.361. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 28:47.502. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.123. Фабио Ару (Италия, Astana) – + 0.144. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0.255. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.396. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +0.437. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.478. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.529. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.5410. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – +1.01129. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +19.03