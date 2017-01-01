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Китель одержал вторую победу подряд выиграв 7-й этап «Тур де Франс»; Гривко – 140-й (+Видео)

Китель одержал вторую победу подряд выиграв 7-й этап «Тур де Франс»; Гривко – 140-й

Сегодня, 6 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел седьмой, равнинный этап по дорогам Франции.
 
Второй этап подряд выиграл немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), проехав 213,5 км за 5 часов 3 минуты 18 секунды. Вторым стал норвежец Эдвальд Буассон Хаген (Dimension Data), третьим – австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb)

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 140-м, проиграв победителю 36 секунд.

В общем зачете многодневки первая десятка изменений не претерпела. Возглавляет зачет британец Кристофер Фрум (Sky), по-прежнему опережая своего соотечественника и напарника по команде Герейнта Томаса на 0.12 секунд, итальянца Фабио Ару (Astana) – на 14.
 
Андрей Гривко потерял одну позицию и опустился на 129-ю строчку с отставанием от лидера 19 минут  3 секунды.




Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 7 июля
7-й этап. Труа – Нюи-Сен-Жорж (Франция). 213,5 км
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 5:03.18
2. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) – то же время
3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb)
4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)
5. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
6. Дилан Груневеген (Голландия, Lotto NL-Jumbo)
7. Рудигер Селиг (Германия, Bora-Hansgrohe).
8. Насер Буанни (Франция, Cofidis)...
9. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
10. Даниэль Маклей (Великобритания, Fortuneo – Oscaro)
 …
140. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +0.36

Генеральная классификация (после седьмого этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 28:47.50
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) –  +0.12
3. Фабио Ару (Италия, Astana) – + 0.14
4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0.25
5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.39
6. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +0.43
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.47
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.52
9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.54
10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – +1.01

129.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +19.03
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