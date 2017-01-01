Контадор: В воскресенье нас ждет самый сложный этап этого «Тур де Франс»

Испанский велогонщик из американской команды Trek-Segafredo Альберто Контадор заявил, что 9-й этап будет самым сложным на «Тур де Франс» 2017 года.



«Я считаю, что в воскресенье нас ждет самый сложный этап «Тура», - приводит слова Контадора VeloNews. - Он очень отличается от остальных, будут долгие часы восхождения в горы с крутыми уклонами. Надеюсь, этот этап сложится для меня лучше, чем вчерашний.



Вчера была сложная гонка, я не чувствовал себя особенно здорово, но все получилось нормально. Самые сильные были впереди, я пытался потерять как можно меньше времени».



В воскресенье, 9 июля, перед днем отдыха, велогонщики проедут высокогорный этап протяженностью 181,5 км.



В общем зачете «Тур де Франс», после Испанский велогонщик из американской команды Trek-Segafredo Альберто Контадор заявил, что 9-й этап будет самым сложным на «Тур де Франс» 2017 года.«Я считаю, что в воскресенье нас ждет самый сложный этап «Тура», - приводит слова Контадора VeloNews. - Он очень отличается от остальных, будут долгие часы восхождения в горы с крутыми уклонами. Надеюсь, этот этап сложится для меня лучше, чем вчерашний.Вчера была сложная гонка, я не чувствовал себя особенно здорово, но все получилось нормально. Самые сильные были впереди, я пытался потерять как можно меньше времени».В воскресенье, 9 июля, перед днем отдыха, велогонщики проедут высокогорный этап протяженностью 181,5 км.В общем зачете «Тур де Франс», после шестого этапа , Контадор занимает восьмое место.