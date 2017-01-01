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Контадор: В воскресенье нас ждет самый сложный этап этого «Тур де Франс»

Контадор: В воскресенье нас ждет самый сложный этап этого «Тур де Франс»

Испанский велогонщик из американской команды Trek-Segafredo Альберто Контадор заявил, что 9-й этап будет самым сложным на «Тур де Франс» 2017 года.

«Я считаю, что в воскресенье нас ждет самый сложный этап «Тура», - приводит слова Контадора VeloNews. - Он очень отличается от остальных, будут долгие часы восхождения в горы с крутыми уклонами. Надеюсь, этот этап сложится для меня лучше, чем вчерашний.

Вчера была сложная гонка, я не чувствовал себя особенно здорово, но все получилось нормально. Самые сильные были впереди, я пытался потерять как можно меньше времени».

В воскресенье, 9 июля, перед днем отдыха, велогонщики проедут высокогорный этап протяженностью 181,5 км.

В общем зачете «Тур де Франс», после шестого этапа, Контадор занимает восьмое место.
По материалам: Sports.ru
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