Контадор: В воскресенье нас ждет самый сложный этап этого «Тур де Франс»

Испанский велогонщик из американской команды Trek-Segafredo Альберто Контадор заявил, что 9-й этап будет самым сложным на «Тур де Франс» 2017 года.
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