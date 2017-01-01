Сегодня, 6 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел шестой, равнинный этап по дорогам Франции.
20:18 Надежда Киченок и Ольга Савчук в паре вышли во второй круг на Уимблдоне 79 | Теннис
20:11 Людмила Киченок и Леся Цуренко в паре вышли во второй круг на Уимблдоне 96 | Теннис
19:12 Немец Киттель победил на шестом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 171-й 117 | Велоспорт
18:10 Уимблдон. Димитров обыграл Багдатиса, Монфис – Эдмунда и другие результаты 105 | Теннис
17:39 Уимблдон. Джокович стал участником третьего круга 93 | Теннис
17:24 Уимблдон. Леся Цуренко вышла в третий круг 178 | Теннис / Главные новости спорта
15:18 Уимблдон. Кузнецова не пустила Макарову в третий круг 128 | Теннис
15:01 Катерина Бондаренко вышла во второй круг Уимблдона в парном разряде 260 | Теннис / Главные новости спорта
14:31 Элина Свитолина: Британцы гордятся, что я выбрала англичанина 149 | Теннис
14:16 WBC представил «бриллиантовые» пояса для Всемирной боксерской суперсерии 208 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Июль 2017 (106)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.