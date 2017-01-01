Немец Киттель победил на шестом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 171-й

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 6 июля

Сегодня, 6 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел шестой, равнинный этап по дорогам Франции.Победил немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), проехав 216 км за 5 часов 5 минут 34 секунды. Вторым стал француз Арно Демар (FDJ), третьим – немец Андре Грайпель (Lotto Soudal), оба со временем победителя.Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 171-м, проиграв победителю 2 минуты 26 секунд.В общем зачете многодневки первая десятка изменений не претерпела. Возглавляет зачет британец Кристофер Фрум (Sky), по-прежнему опережая своего соотечественника и напарника по команде Герейнта Томаса на 0.12 секунд, итальянца Фабио Ару (Astana) – на 14.Андрей Гривко потерял десять позиций и опустился на 128-ю строчку с отставанием от лидера 18 минут 27 секунд.1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 5:05.342. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время3. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)5. Насер Буанни (Франция, Cofidis)6. Дилан Груневеген (Голландия, Lotto NL-Jumbo)7. Майк Мэттьюз (Австралия, Sunweb)8. Даниэль Маклэй (Великобритания, Fortuneo - Oscaro)9. Рудигер Селиг (Германия, Bora-Hansgrohe )10. Джон Дегенколб (Германия, Trek-Segafredo )171. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +2.261. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 23:44.332. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.123. Фабио Ару (Италия, Astana) – + 0.144. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0.255. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.396. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +0.437. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.478. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.529. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.5410. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – +1.01128. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +18.27