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Немец Киттель победил на шестом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 171-й

Немец Киттель победил на шестом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 171-й

Сегодня, 6 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел шестой, равнинный этап по дорогам Франции.
 
Победил немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), проехав 216 км за 5 часов 5 минут 34 секунды. Вторым стал француз Арно Демар (FDJ), третьим – немец Андре Грайпель (Lotto Soudal), оба со временем победителя.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 171-м, проиграв победителю 2 минуты 26 секунд.

В общем зачете многодневки первая десятка изменений не претерпела. Возглавляет зачет британец Кристофер Фрум (Sky), по-прежнему опережая своего соотечественника и напарника по команде Герейнта Томаса на 0.12 секунд, итальянца Фабио Ару (Astana) – на 14.
 
Андрей Гривко потерял десять позиций и опустился на 128-ю строчку с отставанием от лидера 18 минут  27 секунд.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 6 июля
6-й этап. Везуль – Труа (Франция). 216 км
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 5:05.34
2. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время
3. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)
4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)
5. Насер Буанни (Франция, Cofidis)
6. Дилан Груневеген (Голландия, Lotto NL-Jumbo)
7. Майк Мэттьюз (Австралия, Sunweb)
8. Даниэль Маклэй (Великобритания,  Fortuneo - Oscaro)
9. Рудигер Селиг (Германия, Bora-Hansgrohe )
10. Джон Дегенколб (Германия, Trek-Segafredo )
 …
171. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +2.26

Генеральная классификация (после пятого этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 23:44.33
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) –  +0.12
3. Фабио Ару (Италия, Astana) – + 0.14
4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0.25
5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.39
6. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +0.43
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.47
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.52
9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.54
10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – +1.01

128.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +18.27
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