Итальянец Фабио Ару победил на пятом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 143-й (+Видео)

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 5 июля

Сегодня, 5 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел пятый, горный этап с финишем в подъем первой категории - Планш Де Бель Фий.Победил итальянский велогонщик Фабио Ару (Astana), проехав 160,5 км за 3 часа 44 минуты 6 секунд и опередив на 16 секунд ирландца Даниэля Мартина (Quick-Step Floors), на 20 – британца Кристофера Фрума (Sky).Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 143-м, проиграв победителю 14 минут 25 секунд.В общем зачете многодневки в лидеры вышел Кристофер Фрум (Sky), сместив на второе место своего соотечественника и напарника по команде Герейнта Томаса - +0.12. На третье место поднялся Фабио Ару (Astana) – + 0.14.Андрей Гривко опустился с 67-й позиции на 118-ю с отставанием от лидера в 16 минут.1. Фабио Ару (Италия, Astana) – 3:44.062. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – отставание 0.163. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – + 0.204. Ричи Порт (Австралия, BMC) – то же отставание5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – + 0.246. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott)7. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.3410. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) –+ 0.40143. Андрей Гривко (Украина, Astana) - +14.251. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 18:38.592. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.123. Фабио Ару (Италия, Astana) – + 0.144. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0.255. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.396. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +0.437. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.478. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.529. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.5410. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – +1.01…118. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +16.01