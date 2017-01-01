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Петер Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс»

Петер Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс»

Глава гоночной комиссии «Тур де Франс» Филипп Марьен сообщил, что организаторы приняли решение дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана (Bora-Hansgrohe).

«Мы приняли решение дисквалифицировать Петера Сагана с «Тур де Франс-2017», поскольку он подверг серьезной опасности своих коллег на финальных метрах четвертого этапа гонки», – сказал Марьен.

Саган стал причиной завала на финишной прямой четвертого этапа «Тур де Франс». Британец Марк Кавендиш (Dimension Data) в финишном спурте предпринимал попытку объехать Сагана со стороны заграждения, но словак толкнул его локтем, после чего Кавендиш упал, зацепив соотечественника Бена Свифта и немца Йона Дегенкольба.

Саган финишировал вторым, но позже был оштрафован, и получил тридцатисекундный штраф в генеральной классификации. Позднее он подошел к грузовику команды Dimension Data, чтобы извиниться перед Кавендишем.

«Я в хороших отношениях с Петером, но не понимаю… если он смещался – это одно дело, но выставлять локоть… Я не поклонник его трюка с локтем», – сказал Кавендиш.

После инцидента Кавендиш был доставлен в больницу, состояние его здоровья на данный момент неизвестно.
По материалам: Sports.ru
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