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Француз Арно Демар выиграл четвертый этап «Тур де Франс»; Гривко – 122-й (+Видео)

Француз Арно Демар выиграл четвертый этап «Тур де Франс»; Гривко – 122-й

Сегодня, 4 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел третий, равнинный, этап по дорогам Люксембурга и Франции.

Победил французкий гонщик Арно Демар (FDJ), проехав 207,5 км за 4 часа 53 минуты 54секунды. Вторым стал норвежец Александр Кристофф (Katusha-Alpecin), третьим – немец Андре Грайпель (Lotto Soudal).

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 122-м, проиграв победителю 1 минуту 53 секунды.

В общем зачете многодневки тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет британец Герейнт Томас (Sky), опережая на 12 секунды соотечественника и напарника по команде Кристофера Фрума и австрийца Майка Мэттьюза (Sunweb).

Андрей Гривко по-прежнему 67-й с отставанием от лидера  +2.04.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 4 июля
4-й этап. Мондорф-ле-Бен (Люксембург) – Виттель (Франция). 207,5 км
1. Арно Демар (Франция, FDJ) – 4:53.54
2. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)
3. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же время
4. Насер Буанни (Франция, Cofidis)
5. Адриан Пети (Франция, Direct Energie)
6. Юрген Рулантс (Бельгия, Lotto Soudal)
7. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb)
8. Мануэле Мори (Италия, UAE Team Emirates)
9. Тисж Бенут (Бельгия, Lotto Soudal)
10. Зденек Штибар (Чехия, Quick-Step Floors)

22. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
25. Якоб Фульсан (Дания, Astana)
26. Фабио Ару (Италия, Astana)
28. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
31. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
47. Ричи Порт (Австралия, BMC)
76. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
81. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
113. Тибо Пино (Франция, FDJ)
115.  Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)
122. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +1.53
155. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) - +2.15

Генеральная классификация (после четвертого этапа)
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) –  14:54.25
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) - +0.12
3. Майк Мэттьюз (Австрия, Sunweb) - +0.12
4. Эдвальд Буассон-Хаген (Норвегия) - +0.25
5. Пьер Роже Латур (Франция, AG2R La Mondiale) - +0.25
6.  Филипп Жильберт (Бельгия, Quick-Step Floors) - +0.30
7. Михал Квятковски (Польша, Sky) – +0.32
8. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal)
9. Арно Демар (Франция, FDJ) –+0.33
10. Никас Арндт (Германия, Sunweb) - +0.34

20. Ричи Порт (Австралия, BMC) –+ 0.47
21. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +0.48
24. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.52
26. Фабио Ару (Италия, , Astana)
27. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.54
29. Якоб Фульсан (Дания,  Astana)
67. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +2.04
117. Тибо Пино (Франция, FDJ) – +3.55
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