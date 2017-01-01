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Украинские велотрекисты заняли 11 призовых мест на «Гран-при Польши»

Украинские велотрекисты заняли 11 призовых мест на «Гран-при Польши»

В польском городе Прушков состоялись международные рейтинговые соревнования первой категории «Гран-при Польши» по велосипедному спорту на треке.

В соревнованиях принимали участие команды из 21 страны мира. Сборную Украины представляли 16 спортсменов, которые завоевала 11 наград.

У мужчин победителями стали Андрей Винокуров (спринт), а также Роман Гладыш и Владислав Кременской (мэдисон). Винокуров завоевал серебряную награду в кейрине, и бронзовую в командном спринте вместе с Владимиром Бучинским и Андреем Куценко.

В активе женщин три победы: Елена Старикова была лучшей в спринте и кейрине, Анна Соловей - в скрэтче.

В соревнованиях юниоров Олег Канака занял первое место в скетче, а вместе с Александром Кривичем, Валерием Романенкова и Владиславом Денисенко взяли бронзу в командной гонке преследования. Еще одна бронзовая награда у Александра Кривича в групповой гонке и у Владислава Денисенко, Сергея Белого и Максима Лучина - в командном спринте.

По материалам: dsmsu.gov.ua
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