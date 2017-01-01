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Словак Саган победил на третьем этапе «Тур де Франс»; Гривко – 92-й

Словак Саган победил на третьем этапе «Тур де Франс»; Гривко – 92-й

Сегодня, 3 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел третий, холмистый этап по дорогам Бельгии, Люксембурга и Франции.

Победил гонщик из Словакии Петер Саган (Bora-Hansgrohe) проехав 212,5 км за 5 часов, 7 минут 19 секунд. Вторым стал австриец Михаэль Мэттьюз (Sunweb), третьим - ирландец Даниэль Мартин (Quick-Step Floors), оба со временем победителя.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 92-м, проиграв победителю 1 минуту 49 секунд.

В общем зачете лидерство сохранил британец Герейнт Томас (Sky), финишировавший сегодня восьмым. На второе место поднялся его соотечественник и напарник по команде Кристофер Фрум с отставанием от лидера в 12 секунд. На третью позицию вышел австриец Михаэль Мэттьюз (Sunweb) с тем же отставанием.

Андрей Гривко опустился с 12-го на 67-е место - +2.04.

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Дюссельдорф (Германия). 3 июля
3-й этап. Вервье (Бельгия) – Лонгви (Франция).  212,5 км
1. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 5:07.19
2. Михаэль Мэттьюз (Австрия, Sunweb) – то же время
3. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
4. Грег Ван Авермет (Бельгия, BMC)
5. Альберто Беттиол (Италия, Cannondale-Drapac) – отставание 0.02
6. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же отставание
7. Якоб Фульсанг (Дания, Astana)
8. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
9. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
10. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)

92. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +1.49

Генеральная классификация (после третьего этапа)
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) –  10:00.31
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) - +0.12
3. Михаэль Мэттьюз (Австрия, Sunweb) - +0.12
4. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) –+0.13
5. Эдвальд Буассон-Хаген (Норвегия) - +0.25
6. Пьер Роже Латур (Франция, AG2R La Mondiale) - +0.25
7. Филипп Гилберт (Бельгия, Quick-Step Floors) - +0.30
8. Михал Квятковски (Польша, Sky) – +0.32
9. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal)
10. Никас Арндт (Германия, Sunweb) - +0.34

67. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +2.04
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