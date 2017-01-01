Словак Саган победил на третьем этапе «Тур де Франс»; Гривко – 92-й

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Дюссельдорф (Германия). 3 июля

Сегодня, 3 июля, в Дюссельдорфе (Германия) на многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел третий, холмистый этап по дорогам Бельгии, Люксембурга и Франции.Победил гонщик из Словакии Петер Саган (Bora-Hansgrohe) проехав 212,5 км за 5 часов, 7 минут 19 секунд. Вторым стал австриец Михаэль Мэттьюз (Sunweb), третьим - ирландец Даниэль Мартин (Quick-Step Floors), оба со временем победителя.Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал 92-м, проиграв победителю 1 минуту 49 секунд.В общем зачете лидерство сохранил британец Герейнт Томас (Sky), финишировавший сегодня восьмым. На второе место поднялся его соотечественник и напарник по команде Кристофер Фрум с отставанием от лидера в 12 секунд. На третью позицию вышел австриец Михаэль Мэттьюз (Sunweb) с тем же отставанием.Андрей Гривко опустился с 12-го на 67-е место - +2.04.1. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 5:07.192. Михаэль Мэттьюз (Австрия, Sunweb) – то же время3. Даниэль Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)4. Грег Ван Авермет (Бельгия, BMC)5. Альберто Беттиол (Италия, Cannondale-Drapac) – отставание 0.026. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же отставание7. Якоб Фульсанг (Дания, Astana)8. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)9. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)10. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)92. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +1.491. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 10:00.312. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) - +0.123. Михаэль Мэттьюз (Австрия, Sunweb) - +0.124. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) –+0.135. Эдвальд Буассон-Хаген (Норвегия) - +0.256. Пьер Роже Латур (Франция, AG2R La Mondiale) - +0.257. Филипп Гилберт (Бельгия, Quick-Step Floors) - +0.308. Михал Квятковски (Польша, Sky) – +0.329. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal)10. Никас Арндт (Германия, Sunweb) - +0.3467. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +2.04