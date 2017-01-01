Представитель FDJ обвинил Sky в использовании запрещенных комбинезонов на первом этапе «Тур де Франс»

Директор французской команды FDJ и спортивный эксперт Фредерик Граппе обвинил гонщиков Sky в использовании запрещенных комбинезонов на



По его словам, гонщики британской команды во время гонки на время с раздельным стартом были одеты в специальные комбинезоны с воздушными пузырьками. Подобная экипировка может сэкономить гонщику от 18 до 25 секунд.



Правила UCI гласят, что комбинезоны гонщиков должны выполнять только функцию одежды и не могут быть модифицированы.



Представители Sky опровергли обвинения, заявив, что вся экипировка команды была одобрена организаторами гонки. Один из членов жюри «Тур де Франс» Филипп Марьен так же не увидел нарушений в действиях британцев.



Напомним, что победителем первого этапа стал гонщик Sky Герейнт Томас, его товарищи по команде Василий Кириенко и Кристофер Фрум заняли 3-е и 6-е места соответственно.

Украинец Андрей Гривко, представляющий казахстанскую команду Astana, занял 13-е место. Директор французской команды FDJ и спортивный эксперт Фредерик Граппе обвинил гонщиков Sky в использовании запрещенных комбинезонов на первом этапе «Тур де Франс» , сообщает The Independent.По его словам, гонщики британской команды во время гонки на время с раздельным стартом были одеты в специальные комбинезоны с воздушными пузырьками. Подобная экипировка может сэкономить гонщику от 18 до 25 секунд.Правила UCI гласят, что комбинезоны гонщиков должны выполнять только функцию одежды и не могут быть модифицированы.Представители Sky опровергли обвинения, заявив, что вся экипировка команды была одобрена организаторами гонки. Один из членов жюри «Тур де Франс» Филипп Марьен так же не увидел нарушений в действиях британцев.Напомним, что победителем первого этапа стал гонщик Sky Герейнт Томас, его товарищи по команде Василий Кириенко и Кристофер Фрум заняли 3-е и 6-е места соответственно.Украинец Андрей Гривко, представляющий казахстанскую команду Astana, занял 13-е место.