Представитель FDJ обвинил Sky в использовании запрещенных комбинезонов на первом этапе «Тур де Франс»

Директор французской команды FDJ и спортивный эксперт Фредерик Граппе обвинил гонщиков Sky в использовании запрещенных комбинезонов на первом этапе «Тур де Франс», сообщает The Independent.
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