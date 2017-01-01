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Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в Андорре
Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в АндорреСегодня, 2 июля, в Вальнорде (Андорра) проходит третий этап Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».

В соревнованиях женщин победила 24-летняя украинка Яна Беломоина с результатом 1 час 26 минут 4 секунды, опередив более, чем на полторі минуті ближайшую преследовательницу из Дании Аннику Лангвад. Третьим призером стала норвежка Гунн-Рита Дале Флесья с отставанием от победительницы в 1 минуту 56 секунд.

Отметим, что мировом рейтинге в этой дисциплине Яна Беломоина занимаете второе место (1751 очко), полька Майя Влощовска – третья (1740). Лидер зачета – швейцарка Йоланта Нефф (1873).

Напомним, что Беломоина первенствовала в кросс-кантри и на втором этапе Кубка мира в Альбштадте (Германия).

Среди мужчин первых два места в Вальнорде заняли швейцарцы. Победил Нино Шуртер, опередив Матиас Флюкигер на 18 секунд, который, в свою очередь, лишь на 1 секунду был быстрее француза Джордана Сарру, ставшего бронзовым призером.

Мировой рейтинге в кросс-кантри возглавляет Нино Шуртер (2155).

Маунтинбайк. Кубок мира. Третий этап. Вальнорд (Андорра), 2 июля
Женщины. Кросс-кантри.
1. Яна Беломоина (Украина) – 1:26.04
2. Анника Лангвад (Дания) – отставание 1.37
3. Гунн-Рита Дале Флесья (Норвегия) – + 1.56

Мужчины. Кросс-кантри.
1. Нино Шуртер (Швейцария) – 1:23.28
2. Матиас Флюкигер (Швейцария) – отставание 0.18
3. Джордан Сарру (Франция) – + 0.19
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