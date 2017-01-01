Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в Андорре

Сегодня, 2 июля, в Вальнорде (Андорра) проходит третий этап Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».



В соревнованиях женщин победила 24-летняя украинка Яна Беломоина с результатом 1 час 26 минут 4 секунды, опередив более, чем на полторі минуті ближайшую преследовательницу из Дании Аннику Лангвад. Третьим призером стала норвежка Гунн-Рита Дале Флесья с отставанием от победительницы в 1 минуту 56 секунд.



Отметим, что мировом рейтинге в этой дисциплине Яна Беломоина занимаете второе место (1751 очко), полька Майя Влощовска – третья (1740). Лидер зачета – швейцарка Йоланта Нефф (1873).



Напомним, что



Среди мужчин первых два места в Вальнорде заняли швейцарцы. Победил Нино Шуртер, опередив Матиас Флюкигер на 18 секунд, который, в свою очередь, лишь на 1 секунду был быстрее француза Джордана Сарру, ставшего бронзовым призером.



Мировой рейтинге в кросс-кантри возглавляет Нино Шуртер (2155).



Маунтинбайк. Кубок мира. Третий этап. Вальнорд (Андорра), 2 июля

Женщины. Кросс-кантри.

1. Яна Беломоина (Украина) – 1:26.04

2. Анника Лангвад (Дания) – отставание 1.37

3. Гунн-Рита Дале Флесья (Норвегия) – + 1.56



Мужчины. Кросс-кантри.

1. Нино Шуртер (Швейцария) – 1:23.28

2. Матиас Флюкигер (Швейцария) – отставание 0.18

3. Джордан Сарру (Франция) – + 0.19

Сегодня, 2 июля, в Вальнорде (Андорра) проходит третий этап Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».В соревнованиях женщин победила 24-летняя украинкас результатом 1 час 26 минут 4 секунды, опередив более, чем на полторі минуті ближайшую преследовательницу из Дании Аннику Лангвад. Третьим призером стала норвежка Гунн-Рита Дале Флесья с отставанием от победительницы в 1 минуту 56 секунд.Отметим, что мировом рейтинге в этой дисциплине Яна Беломоина занимаете второе место (1751 очко), полька Майя Влощовска – третья (1740). Лидер зачета – швейцарка Йоланта Нефф (1873).Напомним, что Беломоина первенствовала в кросс-кантри и на втором этапе Кубка мира в Альбштадте (Германия).Среди мужчин первых два места в Вальнорде заняли швейцарцы. Победил Нино Шуртер, опередив Матиас Флюкигер на 18 секунд, который, в свою очередь, лишь на 1 секунду был быстрее француза Джордана Сарру, ставшего бронзовым призером.Мировой рейтинге в кросс-кантри возглавляет Нино Шуртер (2155).2. Анника Лангвад (Дания) – отставание 1.373. Гунн-Рита Дале Флесья (Норвегия) – + 1.561. Нино Шуртер (Швейцария) – 1:23.282. Матиас Флюкигер (Швейцария) – отставание 0.183. Джордан Сарру (Франция) – + 0.19